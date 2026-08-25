Comparecencia de Margarita Robles por la crisis migratoria en Ceuta: sigue en directo la señal desde el Congreso de los Diputados

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este martes ante el Congreso de los Diputados para hablar sobre la situación migratoria en Ceuta. La comparecencia ha estado marcada por un clima de crispación política tras el choque entre el Gobierno y la oposición por la forma en la que se está gestionando la crisis vivida en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

"Ceuta y Melilla son intocables"

Margarita Robles ha mantenido el contundente mensaje que lanzó el pasado 12 de agosto: "Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas", señalando que cualquier agresión contra ellas es una agresión contra toda España. Durante el día de hoy, ha declarado en varias ocasiones que "Ceuta y Melilla son españolísimas y son intocables". "Que nadie lo dude, la seguridad de sus ciudadanos es una responsabilidad del Estado", ha insistido la ministra.

Respecto a la entrada masiva de migrantes, ha explicado que "la fase de asalto masivo puede situarse a partir de las 11 de la mañana del día 30 de julio. En esta fase varias decenas de miles de personas cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia. El análisis de las imágenes evidencia que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad".

También ha mantenido que "las redes sociales se han convertido en un potente instrumento que permite compartir la información en el cruce de fronteras y que son manipuladas por agentes desestabilizadores. La rapidez de las redes amplía los retos de los agentes y medios que trabajan contra ellos. Contrarrestar la desinformación presenta una evidente y enorme dificultad. Analizando lo ocurrido en Ceuta, se puede hablar de una crisis en tres fases que se corresponde a situaciones muy característica".

"El CIFAS y el CNI compartieron y analizaron la información"

La ministra de Defensa ha dejado en una situación comprometida a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, tras asegurar que tanto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el Centro de Información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) compartieron la información que tenían respecto a la entrada masiva de migrantes con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado antes del pasado 30 de julio.

Por su parte, Marlaska ha declarado que ningún servicio de información "atisbó nada parecido" a lo que pasó. "Estoy convencido de que todo el mundo actuó correctamente", ha declarado. "Todos decimos lo que aconteció. No hay ningún informe de las características ni similar a lo que pasó, ni una previsión parecida a lo de 2021".

Por su parte, Robles ha subrayado que los servicios de inteligencia sí hicieron bien su trabajo, incluyendo los 25 agentes del CNI destinados en la zona y cuya labor está protegida por el deber de secreto, "que es una garantía para su actuación", pero que muchas veces "opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan".

Cuestionada por la oposición

La ministra ha atendido al resto de grupos parlamentarios, que han expresado su opinión y han criticado que "siga estando en el Gobierno". Así lo ha declarado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que se pregunta "cómo es posible que Margarita Robles siga siendo ministra".

Muñoz ha sido una de las más contundentes con la ministra Robles, asegurando que "si es consciente del desastre, se siente incómoda y sigue en su puesto, solo significa una cosa: entre el servilismo a Sánchez y su conciencia ha optado por el servilismo".

También ha reseñado que "los ceutíes les abuchean cuando van porque tienen miedo: ancianos que no salen de sus casas, mujeres que duermen con cuchillos o familias que envían a sus hijos a estudiar a la península, inversores que se van. Han permitido que el mundo piense que España es vulnerable, y no lo es. Somos capaces de evitarlo. Ustedes han traicionado a España".