Educación activará un plan especial de seguridad para la vuelta al cole en Ceuta el 8 de septiembre

El Ministerio de Educación pondrá en marcha un dispositivo extraordinario de seguridad para garantizar el regreso a las aulas en Ceuta, previsto para el próximo 8 de septiembre, en un contexto marcado por la tensión derivada de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, anunció las medidas tras participar en una reunión de la Junta Local de Seguridad de Ceuta. El objetivo, según explicó, es que los alumnos puedan regresar a los centros educativos "con seguridad" y que las familias tengan garantías durante los desplazamientos y los accesos a los colegios e institutos.

Presencia policial en colegios y rutas escolares

El dispositivo contempla una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los alrededores de los centros educativos, así como en las entradas, salidas y durante los recreos. También se reforzará la vigilancia de las rutas escolares y las paradas de autobús.

En el operativo participarán efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, además de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto dentro como en el entorno de los centros.

La vigilancia se extenderá también a otros momentos del día. Está previsto un refuerzo de la seguridad nocturna para evitar posibles intrusiones en los colegios y garantizar que las instalaciones estén en condiciones adecuadas antes de la llegada de los alumnos.

Los colegios utilizados durante la crisis deberán estar preparados

Una de las principales cuestiones que se han abordado durante los últimos días es la situación de los centros educativos que han sido utilizados como espacios de acogida durante la crisis migratoria.

El Gobierno trabaja en un plan de choque para vaciar, limpiar y acondicionar estas instalaciones antes del comienzo de las clases. Los centros deberán quedar preparados para recuperar su actividad educativa con normalidad antes del 8 de septiembre.

Educación sostiene que los colegios e institutos estarán preparados para recibir a los estudiantes y que se han realizado las actuaciones necesarias en materia de limpieza, reparaciones y organización.

Acompañamiento psicosocial para alumnos y familias

Además del dispositivo de seguridad, el Ministerio prepara un plan de acompañamiento psicosocial dirigido a los estudiantes y sus familias para ayudarles a afrontar el impacto de la situación vivida durante las últimas semanas.

La medida pretende ofrecer apoyo a los alumnos que puedan estar afectados por el contexto de tensión existente en la ciudad y facilitar una vuelta a las aulas en las mejores condiciones posibles.

El Ministerio mantiene así el 8 de septiembre como fecha de inicio de las clases para los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. El curso comenzará oficialmente el 1 de septiembre para los centros educativos, mientras que los estudiantes se incorporarán posteriormente de forma escalonada según las enseñanzas.

De la Rosa ha defendido que las administraciones deben garantizar la continuidad de la educación y ha pedido confianza en las instituciones y en la comunidad educativa para afrontar el regreso a las aulas.