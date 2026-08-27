La población de Ceuta comienza a movilizarse ante el hartazgo por la falta de soluciones casi un mes después del cruce masivo

El malestar ciudadano en Ceuta se intensifica. Más de 2.000 personas se han concentrado este miércoles ante la Delegación del Gobierno, en la segunda movilización consecutiva convocada en la ciudad contra la gestión del Ejecutivo central de la crisis migratoria, después de la protesta protagonizada este martes por cientos de vecinos.

La concentración ha comenzado a las 18.00 horas frente al Hospital Militar, uno de los emplazamientos contemplados por el Gobierno para atender temporalmente a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio. Desde allí, los manifestantes han iniciado una marcha hacia las Puertas del Campo y posteriormente hasta la sede de la Delegación del Gobierno, donde se ha concentrado el grueso de la protesta.

Los participantes han acudido con banderas de España y de Ceuta y han coreado consignas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "Ceuta no es un CETI", además de reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Segunda protesta en 48 horas

La movilización supone un paso más en las protestas que se han sucedido en Ceuta desde el inicio de la crisis. Este martes, cientos de personas ya recorrieron las calles de la ciudad después de que se conociera el borrador del real decreto que contempla declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional y habilitar distintos espacios para hacer frente a la emergencia migratoria.

Aquella primera concentración comenzó frente al acuartelamiento Coronel Fiscer, otro de los emplazamientos incluidos en el dispositivo, y terminó convirtiéndose en una marcha por diferentes puntos de Ceuta. Durante la protesta se produjeron momentos de tensión, incluido un intento de acceso al Hotel Ulises y un episodio de increpaciones a migrantes en la playa de La Ribera.

La protesta de este miércoles mantiene como uno de sus principales motivos de rechazo el posible uso de instalaciones militares, deportivas y otros espacios públicos para alojar temporalmente a migrantes. Precisamente en la tarde de este miércoles el Gobierno dio para atrás y anunció que no utilizará los polideportivos de la ciudad para gestionar la acogida de migrantes.

La protesta coincide con la reunión de seguridad

La concentración se ha desarrollado además mientras en el interior de la Delegación del Gobierno se celebraba una reunión para abordar la situación de Ceuta. El encuentro ha estado encabezado por el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y representantes de las distintas administraciones implicadas.

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad en los accesos al edificio para controlar la concentración y evitar que los manifestantes pudieran acceder a las instalaciones.

El Ejecutivo sostiene que los espacios incluidos en el real decreto se utilizarán solo de manera excepcional y mediante la coordinación con las administraciones implicadas. El objetivo es disponer de lugares donde identificar a los migrantes que permanecen en la vía pública, realizarles un triaje y determinar su situación individual para activar, cuando corresponda, los procedimientos previstos por la legislación.

Sin embargo, las explicaciones del Gobierno no han frenado las movilizaciones. La sucesión de dos protestas en apenas 48 horas refleja el creciente hartazgo de una parte de la población ceutí, casi un mes después de la entrada masiva de migrantes y mientras miles de personas migrantes continúan en la ciudad.