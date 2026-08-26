El Gobierno da marcha atrás y saca los polideportivos del listado de instalaciones destinadas para la acogida de migrantes en Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este miércoles frente a la Delegación del Gobierno y ha anunciado que los polideportivos de Ceuta dejarán de utilizarse como centros de acogida de migrantes y serán sustituidos por otros espacios. El Gobierno trabaja junto a la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo autonómico en la búsqueda de estas nuevas instalaciones.

Torres ha asegurado que el objetivo del Ejecutivo es que retornen "todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31" conforme a la ley. Para ello, ha explicado que primero es necesario disponer de espacios donde poder concentrar a los migrantes, realizar su filiación y llevar a cabo el triaje correspondiente.

El ministro ha defendido además que el Gobierno quiere recuperar la normalidad en la ciudad y ha hecho un llamamiento a la convivencia. "Ceuta es un ejemplo de convivencia de cultura e interracialidad", ha señalado, antes de advertir de que "la violencia no va a ningún lado".

Sánchez presidirá el Comité de Seguimiento

El Ministro ha anunciado también que el Comité de Seguimiento de la situación en Ceuta volverá a reunirse este viernes en una sesión que estará presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, Torres ha recordado que el Gobierno ha modificado la Ley de Extranjería para poder actuar ante esta situación y ha destacado el compromiso con los menores que permanecen en la ciudad autónoma.