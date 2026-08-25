Cientos de manifestantes recorren las calles de Ceuta para protestar contra la gestión de la crisis por parte del Gobierno

Cientos de personas han recorrido este martes las calles de Ceuta para protestar contra la gestión del Gobierno central ante la crisis migratoria y el posible uso de instalaciones de la ciudad para acoger a los migrantes que permanecen en el territorio. La movilización, iniciada a las 16.00 horas frente al acuartelamiento Coronel Fiscer, se ha trasladado posteriormente hasta el centro de la ciudad.

La protesta se produce después de conocerse el borrador del real decreto con el que el Ejecutivo pretende declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta y establecer un mando único, bajo la coordinación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Entre los espacios que contempla el documento para atender a los migrantes figuran el propio acuartelamiento Coronel Fiscer, varios polideportivos municipales y el Hospital Militar, además de otras instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa y de la Ciudad Autónoma. La posibilidad de utilizar estos emplazamientos ha generado un fuerte rechazo entre parte de los vecinos.

Los manifestantes han acudido con banderas de España y de Ceuta y pancartas y han coreado consignas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, reclamando la dimisión de ambos. La concentración ha reunido a más de 300 personas, según los organizadores.

De una concentración vecinal a una marcha por la ciudad

La protesta, convocada inicialmente para reclamar información sobre las condiciones de acogida y las posibles consecuencias para los vecinos, ha ido creciendo durante la tarde. Los participantes han comenzado a desplazarse hacia el centro de Ceuta al grito de "No nos mires, únete" hasta llegar a la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno.

Los convocantes rechazan que antiguos acuartelamientos, instalaciones deportivas y otros espacios públicos sean utilizados para alojar a los migrantes y han advertido de que no quieren que Ceuta "se convierta en un CETI". También han reclamado medidas que permitan el retorno de quienes entraron irregularmente en la ciudad.

La concentración se ha desarrollado inicialmente de forma pacífica y con presencia de la Policía Nacional. Sin embargo, posteriormente se han producido algunos momentos de tensión.

Tensión en las inmediaciones del Hotel Ulises y contra los migrantes

La movilización ha continuado hasta las inmediaciones del Hotel Ulises, donde algunos manifestantes aseguraban que se encontraba Ángel Víctor Torres. La Delegación del Gobierno ha negado que el ministro estuviera en el establecimiento y ha señalado que su llegada a Ceuta estaba prevista durante la noche.

Algunos participantes han intentado acceder al hotel, aunque los agentes policiales han impedido la entrada. Posteriormente, los manifestantes se han dispersado en distintos grupos y han continuado la protesta por varios puntos de la ciudad. Uno de ellos se ha desplazado hasta la playa de La Ribera, donde ciertos manifestantes han increpado a migrantes que se encontraban en las duchas públicas y han lanzado consignas como "invasores, expulsión".

La protesta se produce cuando se cumplen 27 días desde el inicio de la crisis migratoria y mientras el Gobierno prepara nuevas medidas para gestionar la situación de las miles de personas que permanecen en Ceuta. Los vecinos reclaman información, garantías de seguridad y explicaciones sobre el impacto que tendrá el dispositivo de acogida en la vida cotidiana de la ciudad.