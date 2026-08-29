Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI para que diga "la verdad" sobre Ceuta: "Qué sabía el Gobierno antes de la invasión"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha inaugurado el curso político en Cercedo Cotobade, un municipio de Pontevedra (Galicia), acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y otros miembros del partido. Allí, la crisis migratoria de Ceuta ha estado muy presente. Por ello, ha anunciado que su partido va a personarse en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional.

"Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la Justicia", ha expresado el líder popular. En una ronda de agradecimientos, en la que Feijóo ha mencionado a los bomberos forestales o a los sanitarios, entre otros, porque no han dejado de trabajar en todo el verano, ha querido acordarse "especialmente" de los que llevan todo el mes en Ceuta, porque "han cumplido".

Así las cosas, ha aprovechado para atacar al Gobierno, porque "no ha cumplido" ni ha ofrecido "medios ni cobertura legal" y ha dejado "vendidos y desbordados" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Ver al Ejército huir porque no tiene ningún tipo de capacidad para defenderse de los inmigrantes en Marruecos es indignante", ha reprochado.

Críticas al Gobierno por el abandono a los ceutíes y al Ejército

Entre vítores y aplausos, el líder popular ha reconocido la "entereza y la dignidad del pueblo ceutí" y ha denunciado que "el Gobierno abandonó a Ceuta en manos del presidente de la ciudad, que sin crear un problema, tuvo que resolver los problemas de los demás", porque el Ejecutivo no sabe "dar instrucciones".

En este sentido, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no sabe" lo que es Ceuta y ha pedido la comparecencia en el Senado de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, "para decir la verdad": "Tiene que comprometerse a decir la verdad a los españoles de cuándo avisaron, qué concretaron y qué sabía el Gobierno antes de la invasión".

Carga duramente contra los ministros y Pedro Sánchez

Durante su discurso, el presidente del PP también ha hecho referencia a las comparecencias de esta semana de los ministros del Gobierno, que ha tachado de "patéticas" y ha apuntado que "se contradicen entre ellos". Y ha criticado duramente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no sabe lo que es Ceuta" y ha empezado las vacaciones a la vez que la crisis migratoria.

Así las cosas, le ha echado en cara que compartiera vídeos en redes sociales sobre su música preferida para el verano mientras abandonaba Ceuta a su suerte. "Ha tardado un mes para declarar la situación de interés de seguridad nacional y ha tardado un mes en copiar las propuestas del Partido Popular", ha sentenciado.

Feijóo ha puesto el foco en la importancia de este curso político "del cambio", con unas elecciones generales previstas para 2027. Por eso, ha avisado de que no se trata de "un curso más", sino que su formación está lista "para que los españoles depositen" en su partido el voto "del cabreo y la esperanza". Por ello, considera que el PP está preparado "no solo para lograr los excelentes resultados del 23J, sino para superarlos".