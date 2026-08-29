Un detenido y un herido en el hospital tras una reyerta entre migrantes en Ceuta

Un migrante ha sido detenido y otro permanece ingresado en el Hospital Universitario de Ceuta como consecuencia de una reyerta durante la madrugada entre migrantes que accedieron ilegalmente a la ciudad el pasado 30 de julio. Según han informado a EFE fuentes policiales y vecinales, el incidente se produjo en la barriada de Miramar, muy cerca de la frontera con Marruecos, donde también se reúnen estas personas en Ceuta.

Una discusión entre dos migrantes provocó que uno de ellos agrediera a otro, el cual cayó por un terraplén próximo, quedando inconsciente en el suelo. La víctima ha tenido que ser trasladada en una ambulancia hasta el hospital, a requerimiento de los propios vecinos de la zona, tras comprobar que sangraba de forma abundante por la cabeza como consecuencia del golpe.

El agresor, también marroquí al igual que la víctima, ha sido detenido por la Policía Nacional y se espera que sea puesto a disposición judicial en las próximas horas por un presunto delito de agresión. Los vecinos de la barriada han denunciado que en este lugar se suelen producir enfrentamientos entre estos migrantes relacionados con la comida y la ingesta de alcohol o el consumo de otras sustancias.

Otro inmigrante detenido por delito de adoctrinamiento terrorista

Asimismo, la Guardia Civil ha detenido a otro inmigrante ilegal tras detectar que tenía en vigor una orden de prohibición de entrada en España tras una condena por delito de adoctrinamiento terrorista. Por este motivo fue expulsado a Marruecos, tal y como ha informado el medio local 'El Faro de Ceuta'.

Al proceder a su identificación, los agentes verificaron que tenía en vigor la prohibición de entrada en España, después de que fuera condenado por adoctrinamiento terrorista por hechos cometidos en el periodo entre 2022 y 2023, que conllevó su expulsión del territorio español. El día de la entrada masiva accedió a la ciudad autónoma y había permanecido en un domicilio desde entonces, hasta el día en que fue interceptado.