La 'Armada de la Solidaridad' parte hacia Ceuta con 60 embarcaciones y un objetivo: "Expresar la indignación que estamos sufriendo"

Con el paso de los días surgen iniciativas de los ciudadanos españoles para mostrar su apoyo a la población ceutí tras la invasión del pasado 25 de julio. Es el caso de la 'Armada de la Solidaridad', un conjunto de 60 barcos que van a partir desde varios puertos de la costa andaluza con el objetivo de "expresar la indignación que tantos habitantes estamos sufriendo" y dejar claro a Marruecos que "Ceuta es España".

Así lo ha expresado Marcos de Quinto, el organizador de la iniciativa, que ha hablado con el periodista de Onda Cero, Adrián Ballesteros. Se espera que las embarcaciones lleguen a Ceuta sobre las 19:00 horas, porque a las 20:00 horas habrá "un acto importante en el puerto" para después, el domingo, salir en formación de armados.

A los barcos les van a acompañar una serie de helicópteros que llegan desde Cataluña, que una vez que estén en formación, "harán tomas desde el helicóptero con todos los barcos, que llevarán las banderas desplegadas". La convocatoria es de carácter ciudadano y bajo el lema 'Todos somos Ceuta, España responde unida' busca enviar a los ceutíes un mensaje de apoyo.

¿Qué mejor medio que para quienes aman la mar, la náutica y el navegar?

Por su parte, Irene Buzón, Directora del puerto deportivo de Benalmádena, ha coincidido con De Quinto en que el mensaje principal es transmitir "la indignación que tantos habitantes esstamos sufriendo". Una de las formas es utilizar los medios a su disposición, como los barcos, porque "¿qué mejor medio que para quienes aman la mar, la náutica y el navegar, que atravesar el estrecho para llegar a nuestra costa y a nuestra tierra?"

Buzón ha comentado que aunque desde Benalmádena van a salir "muy poquitas embarcaciones", lo importante es que la iniciativa ha tenido "muy buena acogida" y "muchísimos puertos" de la costa se han sumado, como Motril, Marbella, Estepona, Sotogrande, Algeciras...

Además, ha escrito un manifiesto para decirle a esta Armada de Solidaridad que "no están solos" porque los barcos que se quedan atracados también están con ellos y que, aunque es una iniciativa pacífica y ciudadana, se le dé el "respaldo institucional" que se merece para con la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Amarre gratuito y cena de bienvenida

La travesía estaba inicialmente prevista para el pasado 23 de agosto, pero las condiciones meteorológicas y la previsión de fuertes vientos en el Estrecho obligaron a aplazarla. La iniciativa cuenta con el apoyo del puerto Marina de Ceuta, que proporciona el amarre gratuito a los participantes de la expedición.

Según la información difundida por el Observatorio de Ceuta y Melilla, hay prevista una recepción y una cena de bienvenida a los participantes, todo ello enmarcado en una jornada concebida para reforzar los vínculos entre Ceuta y la costa andaluza. El domingo, por su parte, las embarcaciones recorrerán la costa ceutí entre las 10:30 y las 11:00 horas. Además, los organizadores han planteado la posibilidad de que esta travesía se repita en el futuro y se fije como una cita periódica entre ambos lados del Estrecho.