EN DIRECTO Especial Más de uno con Rafa Latorre desde Ceuta: la última hora sobre la crisis migratoria
Rafa Latorre arranca la nueva temporada de Más de uno en Ceuta donde se acaba de cumplir un mes de la crisis migratoria tras la entrada de miles de personas migrantes y tras días de tensión creciente y de protestas en las que los ceutíes han pedido su expulsión.
Un mes de crisis migratoria: Ceuta sigue desbordada, aumentan las protestas y el Gobierno autonómico exige un plan de devoluciones
El Gobierno aprobará un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta tras la crisis migratoria
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Así ha comenzado la temporada de Más de uno con Rafa Latorre desde Ceuta: "Hay algo urgente de lo que ocuparse que es una ciudad rota"
Rafa Latorre se estrena en la parte informativa de Más de uno dando el relevo a Carlos Alsina y arranca la nueva temporada del programa con un especial desde Ceuta. La crisis migratoria abierta en la ciudad autónoma hace un mes centra la actualidad informativa, las entrevistas y las nuevas secciones del programa.
"Desde el primer día dijimos que necesitábamos un hospital de campaña"
Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos en Ceuta, explica en Más de uno cuál es la situación sanitaria en plena crisis migratoria en Ceuta. "Desde el primer día dijimos que necesitábamos un hospital de campaña", denuncia Roviralta, que señala que en Ceuta únicamente hay un hospital y que desde el Ministerio de Sanidad no han reconocido la gravedad del problema desde el primer momento.
Rafa Latorre, a las 8:00 desde Ceuta: "La mejor presentación es nuestro trabajo"
Rafa Latorre lleva desde las 6:00 de la mañana recorriendo las calles de Ceuta cuando se cumple un mes de la crisis migratoria. "Hay gente durmiendo en la calle, debajo de los matorrales...un mes en estas condiciones es un polvorín".
Elevan a 33 millones de euros las pérdidas económicas directas de la crisis en Ceuta
La Cámara de Comercio de Ceuta ha elevado este domingo a 33 millones de euros las pérdidas económicas directas de la crisis migratoria, y destaca que el comercio y la hostelería registran caídas superiores al 50 % y el turismo se desploma un 90 por ciento.
En un comunicado, la Cámara de Comercio alerta de que la actualización del balance económico evidencia que la crisis iniciada el 30 de julio ha golpeado "con más fuerza de lo previsto", ya que las pérdidas directas ascienden a 33.038.768 euros, un incremento del 19 % respecto a la estimación inicial.
El organismo advierte de que la actividad no logró recuperarse en agosto y de que buena parte del tejido empresarial encara septiembre con un horizonte de "incertidumbre".
Cientos de ceutíes vuelven a salir a la calle para reclamar la expulsión de los migrantes
Varios cientos de ceutíes volvieron a salir a la calle este domingo para protagonizar una protesta contra los "invasores" que se ha desarrollado por el centro de la ciudad y ha finalizado a las puertas de la Delegación del Gobierno.
La medida de protesta se ha efectuado justo cuando este domingo se cumple un mes de la entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes por la frontera del Tarajal, de los cuales unos 9.000 según el Gobierno ceutí todavía permanecen en Ceuta.
La marcha, convocada a través de las redes sociales, se inició en la céntrica plaza de África -junto a la sede del Gobierno autonómico- y ha recorrido las calles del centro para finalizar en la plaza de los Reyes, justo frente a la sede de la Delegación del Gobierno.
Las ministras de Infancia e Igualdad comparecen en el Congreso por la crisis de Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la de Igualdad, Ana Redondo, comparecerán este lunes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su gestión respecto a la crisis que vive Ceuta tras la entrada de miles de personas migrantes el pasado 30 de julio.
Ambas acudirán a la Cámara Baja después de que lo hicieran la semana pasada hasta siete ministros y antes de que el próximo jueves comparezca a petición propia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Darán cuenta de sus gestiones cuando en Ceuta permanecen miles de personas migrantes -unas 9.000 según el Gobierno ceutí y en torno a 5.000 según Interior- tras la entrada de algo más de 80.000 personas procedentes de Marruecos y tras días de tensión creciente y de protestas en las que los ceutíes han pedido su expulsión.
Así ha comenzado la temporada de Más de uno con Rafa Latorre desde Ceuta: "Hay algo urgente de lo que ocuparse que es una ciudad rota"
Rafa Latorre se estrena en la parte informativa de Más de uno dando el relevo a Carlos Alsina y arranca la nueva temporada del programa con un especial desde Ceuta. La crisis migratoria abierta en la ciudad autónoma hace un mes centra la actualidad informativa, las entrevistas y las nuevas secciones del programa.