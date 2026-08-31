EN DIRECTO Especial Más de uno con Rafa Latorre desde Ceuta: la última hora sobre la crisis migratoria

Elevan a 33 millones de euros las pérdidas económicas directas de la crisis en Ceuta

La Cámara de Comercio de Ceuta ha elevado este domingo a 33 millones de euros las pérdidas económicas directas de la crisis migratoria, y destaca que el comercio y la hostelería registran caídas superiores al 50 % y el turismo se desploma un 90 por ciento.

En un comunicado, la Cámara de Comercio alerta de que la actualización del balance económico evidencia que la crisis iniciada el 30 de julio ha golpeado "con más fuerza de lo previsto", ya que las pérdidas directas ascienden a 33.038.768 euros, un incremento del 19 % respecto a la estimación inicial.

El organismo advierte de que la actividad no logró recuperarse en agosto y de que buena parte del tejido empresarial encara septiembre con un horizonte de "incertidumbre".