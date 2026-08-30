El Gobierno aprobará un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta tras la crisis migratoria

El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de emergencia de 165 millones de euros para Ceuta. Esta inversión se suma a la ampliación que tendrá el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta impulsado desde 2022, un plan que desde que comenzó ya ha movilizado 180 millones de euros. Este paquete de emergencia económica está destinado a reavivar la economía local y reforzar los servicios públicos de la ciudad autónoma afectada por la entrada masiva de migrantes ilegales, los cuales una parte sigue en la localidad.

A diferencia del plan ya mencionado, cuya ampliación ya se está negociando, este paquete se aprobará el martes y supondrá una inyección directa en la economía de Ceuta de 80 millones de euroa en los próximos cautro meses. Mientras, los otros 70 millones están preparados para gastarlos en 2027. De esta manera, esta inversión alcanzará en un año y medio 150 millones de euros.

Una ayuda directa para comercio y turismo

Este paquete de ayudas destinará, además, 15 millones para reavivar el comercio y el turismo que, durante el mes de agosto y con motivo del cruce de la frontera de migrantes ilegales, se ha desplomado. Por ello, habrá también 35 millones en ayudas para pymes y autónomos. Y, además, el Gobierno dedicará 15 millones para reforzar la educación, la sanidad y la justicia en Ceuta.