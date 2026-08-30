Un ferry con 270 personas a bordo naufraga frente a la costa del norte de Chipre

Un buque de pasajeros con unas 270 personas a bordo ha naufragado frente a la costa del norte de Chipre y la guardia costera turcochipriota ha desplegado una urgente operación de rescate, según han informado las autoridades locales, que han calificado de "grave" la situación.

Mientras que algunos medios afirman que el barco volcó, el ministro de Transportes de la República Turca del Norte de Chipre, Erhan Arikli, ha dicho a la prensa que el barco estaba a punto de hundirse frente a la costa del Nuevo Puerto de Girne (Kirina en griego).

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Girne ha calificado la situación de "grave" y ha afirmado que la nave naufragó. "El buque de pasajeros y carga Diana, perteneciente a Filo Maritime, se hundió frente a la playa Diana. A bordo hay un total de 270 personas, entre pasajeros y tripulación", ha precisado en sus redes sociales.

"La situación es extremadamente grave. La Guardia Costera, el buque Express de la compañía Akgünler y numerosas embarcaciones pequeñas están participando en las labores de rescate", ha añadido .

Según el diario CyprusMail, la embarcación era un ferry que zarpó de Girne con destino al puerto turco de Tasucu y zozobró a primera hora de la tarde de hoy a unas cuatro millas al norte de la costa chipriota. Por el momento, se desconocen las causas del accidente. Además de las lanchas guardacostas turcochipriotas, se ha enviado un helicóptero de rescate como refuerzo y varias otras embarcaciones zarparon de Girne para ayudar en las labores de rescate.

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