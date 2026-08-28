El nuevo rey de Noruega llega al trono en plena tormenta familiar: las polémicas que rodean a Haakon VIII

Haakon Magnus se convierte en el nuevo rey de Noruega tras la muerte de Harald V a los 89 años. El monarca, de 53 años, asume la Corona bajo el nombre de Haakon VIII en un momento especialmente delicado para la familia real por las polémicas que afectan a su esposa, Mette-Marit, y a su hijastro, Marius Borg Høiby.

El nuevo rey llega a la Corona después de más de tres décadas como heredero y con el reto de mantener la estabilidad de una institución que en los últimos años se ha visto salpicada por varias controversias familiares.

Haakon VIII, de príncipe heredero a rey de Noruega

Nacido en Oslo el 20 de julio de 1973, Haakon Magnus es el segundo hijo del rey Harald V y la reina Sonia. Desde 1991 ocupaba el primer puesto en la línea de sucesión y durante los últimos años había asumido parte de las funciones de su padre debido a los problemas de salud del monarca.

Su formación también se alejó en algunos aspectos de la tradición de la familia real noruega. Estudió en la Universidad de California en Berkeley y posteriormente cursó estudios de desarrollo en la London School of Economics. Además, el surf y la música se encuentran entre sus grandes aficiones.

Su llegada al trono supone ahora un cambio generacional en la Casa Real noruega, aunque lo hace en un momento marcado por las controversias que rodean a algunos de sus familiares más cercanos.

Una relación que rompió con la tradición noruega

Una de las figuras que más atención ha recibido en torno a la nueva Corona es Mette-Marit Tjessem Høiby, esposa de Haakon y que ahora se convierte en reina de Noruega.

La pareja se conoció a finales de los años noventa y su relación generó polémica desde el principio, debido a que Mette-Marit era una mujer ajena a la aristocracia y madre de un hijo, Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior. Finalmente, Haakon y Mette-Marit se casaron en Oslo en 2001 con el respaldo del rey Harald V.

El matrimonio tuvo posteriormente dos hijos: la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. Con la llegada de Haakon al trono, Ingrid Alexandra, de 22 años, pasa a convertirse en la nueva heredera de la Corona noruega.

La condena del hijastro del nuevo rey de Noruega

El otro gran foco de polémica para la nueva familia real está en Marius Borg Høiby, el hijo de 29 años que Mette-Marit tuvo antes de casarse con Haakon y que no posee título nobiliario ni funciones dentro de la Casa Real Noruega, pero que vive con los privilegios de la realeza.

Høiby fue condenado en junio a cuatro años de prisión después de que un tribunal noruego le declarara culpable de dos delitos de violación, además de violencia doméstica y otros delitos. Tanto su defensa como la Fiscalía han recurrido parte de la resolución. Actualmente cumple la condena en régimen de arresto domiciliario.

El caso ha supuesto una importante presión para la familia real y el propio Haakon ha mostrado públicamente su apoyo a Marius durante el proceso, al tiempo que ha defendido la necesidad de proteger al resto de sus hijos.

Las polémicas que afectan a Mette-Marit

A la situación judicial de su hijo se suma la controversia surgida por los contactos que Mette-Marit mantuvo en el pasado con Jeffrey Epstein. Los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso incluyen comunicaciones entre la ahora reina de Noruega y el financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales. La aparición de su nombre ha provocado un nuevo escrutinio sobre la familia real noruega.

Haakon ha respaldado públicamente a su esposa en medio de la polémica. Además, la situación llega después de que Mette-Marit haya atravesado problemas de salud que han obligado a reducir su actividad pública.

Con este escenario, Haakon VIII comienza su reinado con el desafío de preservar la imagen y la confianza en la monarquía noruega mientras su familia afronta uno de sus momentos más complicados.