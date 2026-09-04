Monólogo de Latorre: "Sánchez ya ha explorado todas las posibilidades sobre el origen de este ataque"

Desde la tribuna, Pedro Sánchez no contestó a la única pregunta que ahora importa. ¿Por qué en el plazo de un mes pasó de hablar de un ataque a la integridad territorial en Ceuta a una crisis migratoria?

Sánchez ya ha explorado todas las posibilidades sobre el origen de este ataque. Primero no había duda de la violación de nuestra soberanía, luego había sido una internacional, la participación de Marruecos estaba totalmente descartado, y ahora todo parece una crisis migratoria pero hay descartar la intervención de Marruecos.

Como Sánchez habita este multiverso, su discurso no tiene demasiado valor así que de la sesión de ayer vamos a fijarnos, no en lo ocurrió en la tribuna, sino en un escaño. En un banco azul del gobierno donde se sentó una ministra y permaneció sentada cuando todo el resto de ministros se levantaron a aplaudir a su líder.

El gesto de Robles hacia Sánchez

Miren este es un vídeo con diversos momentos del debate. Son las clásicas ovaciones fócidas que un grupo parlamentario dispensa a su líder. En todos estos momentos se aprecia a una persona que preferiría no estar allí. Mírenla, la ven en su escaño. Es la ministra Margarita Robles, que ya en el momento culminante se queda sentada mientras el resto se levanta mostrando entusiasmo como si estuvieran viendo Pavarotti en La Scala de Milán.

Lo de verdad interesante de esta sesión es lo que estaba pasando por la cabeza de Margarita Robles. Una juez de carrera, que es la más longeva colaboradora de Pedro Sánchez. La sanchista de primerísima hora… ella misma se definió así hace un tiempo en La Brújula… como una sanchista.

Lo cierto es que había vuelto a ser desautorizada por su jefe en el Congreso, con lo que se entiende su discreción en el aplauso.

Es curioso el supuesto desenlace de esta crisis. Digo el supuesto porque evidentemente no es un desenlace, pero lo quieren hacer pasar por tal. Marruecos no tiene nada que ver con lo ocurrido pero dicen los cronistas que Sánchez eleva el tono contra el vecino. ¿Por qué? Sánchez elogia la lealtad de Marruecos pero España revisará la cooperación con Marruecos.

¿Por qué si el gobierno dice que esa cooperación es inmejorable? Dice Sánchez, «tenemos que seguir colaborando pero tras lo ocurrido será diferente». ¿Qué es lo ocurrido? Porque Sánchez lo circunscribe a una mera crisis migratoria.

¿Y si es una mera crisis migratoria porque Sánchez empezó su discurso con un inquietante recordatorio, de verbo inflamado, sobre la españolidad de Ceuta y Melilla por toda la eternidad?

Lo cierto es que recientemente ya se produjo una redefinición de las relaciones diplomáticas con Marruecos y fue, nada menos, que mediante el viraje en política exterior más inesperado, enigmático, inexplicado y relevante en décadas. Hablamos, claro, del reconocimiento de la autonomía marroquí del Sahara con el que Sánchez rompía con un compromiso español ante la comunidad internacional, con una tradición de solidaridad del pueblo español con los saharauis y con una cuestión afectiva para la izquierda española.

Es una decisión envuelta en la bruma. No se sabe siquiera quién escribió la carta mal traducida por la que se hacía entrega de esta baza diplomática crucial a nuestro vecino. No se informó a la oposición ni se explicó a la ciudadanía, lo único que se nos dijo es que era para bien, porque inauguraba una nueva era de convivencia, cooperación y amistad con Marruecos.

Ah, y que Ceuta y Melilla ya no tendrían que nada que temer, porque aunque nadie en Marruecos lo hizo explícito, aunque no consta en ningún documento, se suponía que había una reciprocidad.

Ya vemos cuál es el resultado. Los ministros no han dejado de reivindicar un supuesto derecho históricos sobre estas dos ciudades españolas y ambos países están sumidos en la mayor crisis desde Perejil.

Y hace unas horas, el presidente del Gobierno subió a la tribuna del Congreso para ser mucho más duro -mucho menos ambiguo- con los cuerpos del Estados, que con el vecino Marruecos. Con la Inteligencia de la policía de frontera, que con los gendarmes marroquíes que escoltaron y guiaron a los muy bien equipados asaltantes de la frontera.

Sánchez convocó a la embajadora marroquí

Fíjense la contundencia de la diplomacia española. Pedro Sánchez ha revelado algo. Ha dado una noticia. Cuenta que el día 21 de agosto se convocó a la embajadora marroquí por las agresivas declaraciones de dos ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla, que decían lo que siempre dice Marruecos, que es que las dos ciudades españolas son en realidad suyas. La embajadora no estaba. Hombre, tampoco hay que reprochárselo.

Si Sánchez puede irse de vacaciones en pleno ataque a la integridad territorial de España, no le vamos a pedir a la embajadora de Marruecos que se quede de guardia. También tiene derecho al descanso. Al final quien acudió a la cita fue el encargado de negocios de la embajada. Extraordinario despliegue del máximo nivel: el encargado de negocios de la embajada.

La embajadora ya habrá regresado de sus vacaciones. Lo digo porque se ha presentado una nueva ocasión para charlar con ella.

Miren… El ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka (el Óscar Puente magrebí, para entendernos) ha hablado y sus palabras las recoge un despacho de Europa Press. El ministro marroquí insiste en la reclamación de Ceuta: "No retrocederemos ni un palmo de nuestro territorio".

"¿Qué debemos decirle a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta? (un inciso: esa elipsis: lo ocurrido. Cómo definimos lo de Ceuta, como lo ocurrido). Dice Baraka: Nos han dicho que consideran que su seguridad nacional se ha visto perjudicada. "Nosotros los decimos con toda franqueza: España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", ha afirmado Baraka.

Adelante, canciller Albares.