Monólogo de Latorre: "La autocrítica de Sánchez en Ceuta consiste en desacreditar al CNI y a la Monarquía"

Como alguien ya lo ha resumido mejor, me voy a permitir robárselo. Decía ayer David Mejía y decía bien que desde que comenzó esta crisis Pedro Sánchez ya ha sido más duro con el Rey de España que con el Rey de Marruecos. Ya ha señalado a Felipe VI antes siquiera de atreverse a mentar a Mohamed VI.

No es que sea una actitud muy gallarda la de nuestro presidente. Su ejercicio de autocrítica ha consistido en desacreditar la labor de dos instituciones que por naturaleza no le pueden responder, como son el CNI y la Monarquía.

El primero, el servicio de inteligencia, habría avisado, sí, de una actividad anómala en la frontera de Ceuta pero no lo habría hecho con la debida precisión. Es curioso que en la Dana se considere una alerta suficiente un correo electrónico con el encabezado: "Por su interés". Y sin embargo al CNI se le reclame a saber qué formulario y qué burocracia para considerar que un aviso es un aviso.

La única manera que tiene el CNI de defenderse es a través de la Ministra de Defensa, y la Ministra Margarita Robles dijo la verdad en el Congreso. La inteligencia avisó, pero no sólo la inteligencia, sino el presidente ceutí Vivas, que días antes del asalto masivo estaba alertando de la situación que se vivía en la frontera.

Si hay tres cosas que no debería hacer el primer ministro de una monarquía parlamentaria es: 1 desacreditar ante los ojos del mundo a sus servicios de inteligencia 2 cuestionar la capacidad de la nación para defender sus fronteras y 3 compararse con el jefe del Estado y en las tres ha incurrido Pedro Sánchez en estas horas recientes. En su dura reentré laboral.

Las declaraciones inéditas de un presidente contra el Rey

Vamos a empezar por lo del Rey, que por la propia naturaleza de la institución tampoco podrá hoy responderle a Sánchez que si no ha viajado a Ceuta y a Melilla es porque el Gobierno no lo ha considerado pertinente.

Hay quien sobrevalora constantemente a Sánchez y considera que todo forma parte de un plan maléfico trazado con enorme minuciosidad. No, qué va. En esta catástrofe es evidente que no hay plan y el presidente ofrece síntomas de que ha perdido el contacto con la realidad.

Ningún presidente en contacto con la realidad reivindicaría su derecho a descansar mientras la nación está siendo atacada, como el mismo denunció a fecha de 31 de julio de 2026.

Bien y ahora un merecido descanso. La evidencia de que no hay un plan es que Sánchez está saliendo trasquilado de esta crisis y si algo ha sabido hacer Sánchez es velar por su interés personal. El problema para España es que el interés personal de Sánchez casi nunca coincide con el interés nacional y el interés nacional es absolutamente subsidiario de su interés personal.

¿Le beneficia en algo compararse con el Rey? No. En absoluto. Porque el Rey es popular y Sánchez no es popular. Si quiere puede someterse a una nueva prueba y escuchar el dictamen del respetable pero yo no se lo aconsejaría.

Yo he oído estos días en Ceuta los aplausos que acompañan a Vivas cuando se presenta en cualquier lugar de Ceuta. Si una reputación está abonando esta crisis es la de este presidente de 73 años, que siempre ha sido muy duro con los discursos de odio que pretendían erosionar la convivencia entre los ceutíes y que hoy tiene que hacerse cargo de una ciudad rota. Tan rota, que los niños no pueden volver al cole.

Fíjense lo perverso del argumento: le reprocha que no haya ido y luego anuncia que irá. De manera que si no va es responsabilidad del Rey y si va es porque así lo dispone Sánchez. Hay hoy una crónica muy interesante de Irene Dorta en El País. Habla de la última visita de un monarca español a Ceuta… Se titula ‘El día que Juan Carlos I pidió a Zapatero encarecidamente visitar Ceuta y Melilla’. Porque si el Rey quiere ir a Ceuta, no solo tiene que pedírselo al Presidente, sino que tiene pedírselo encarecidamente.

La ausencia de críticas de Sánchez hacia Marruecos

En un principio, las baterías gubernamentales se dirigieron contra Vivas, ahora el propio Pedro Sánchez señala al Rey,. A todos menos a Marruecos, al parecer, que nada tiene que ver en un movimiento masivo de 70 mil almas hacia la frontera de un régimen autoritario.

Los culpable sería en esta escalada paranoide, Donald Trump, Elon Musk y los tecnooligarcas y por supuesto Israel, que es culpable de todo como dicen los protocolos de los sabios de sion.

Pero más allá de las caricaturas hay una reflexión que hacer sobre esto… Miren, Marruecos es régimen cruel que utiliza a las personas como carne de cañón. Un régimen autoritario que no respeta los derechos humanos. Prueba de ello es que hay miles de personas en Ceuta que prefieren ser miserables en España que en Marruecos.

Pero Marruecos tiene una diplomacia muy consciente de su interés nacional, y ha hecho una reconfiguración de su política exterior que es interesante y que ha sido muy beneficiosa para ellos. Con los acuerdos de Abraham con Israel y convirtiéndose en un aliado cada vez más importante para Estados Unidos. Eso le confiere otra fortaleza regional y la fortaleza de Marruecos es peligrosa para España, cuanto más si España demuestra una debilidad tan pavorosa.

Y ahora déjenme contarles lo que ocurre en Ceuta. Ayer les hablábamos del vértigo que producía pensar que el curso escolar comenzaría en una semana, con la situación que hay hoy en las calles de Ceuta. Bien: El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos.

Podemos seguir fingiendo que no pasa nada, que todo es una exageración… También podemos seguir negando los datos. Los de la Fiscalía… La Fiscalía ha registrado 23 agresiones sexuales cometidas contra migrantes en Ceuta desde el pasado 30 de julio, cuando entre 70.000 y 80.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera de la ciudad autónoma con Marruecos.

Y ya es sangrante que lo primero que hicieron los grandes defensores de las personas que han cruzado la frontera fuera negar la gravedad de estos datos e incluso su veracidad. Porque ante todo mucha calma.

Esto dice la Fiscal jefa de Ceuta, Silvia Rojas… también en El País: "Hay más agresiones sexuales y con víctimas muy vulnerables por su situación irregular" Hay más. Y eso que hablamos de cerca de una agresión por día.