Cembrero apunta a que quien coordinó la invasión en Ceuta fue el jefe de inteligencia marroquí: "Fue condecorado por Marlaska hace un año"

Ignacio Cembrero señala directamente al máximo responsable de la Policía y de la inteligencia interior marroquí, Abdellatif Hammouchi, como la persona que, a su juicio, pudo poner en marcha la operación que facilitó la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

En una entrevista con Rafa Latorre en Más de uno, el periodista destaca que ese responsable fue condecorado por Fernando Grande-Marlaska y sostiene que habría actuado con el respaldo del Palacio Real.

El periodista considera que el documento respalda la responsabilidad de Marruecos y asegura que sus propias investigaciones apuntaban desde el principio en esa dirección.

Cembrero distingue entre una posible pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes y una intervención activa. Tras conocer las conclusiones del informe, se inclina claramente por esta segunda hipótesis.

"El informe de la Policía apunta a que hubo una complicidad activa y yo también tiendo a pensarlo", afirma.

Pero el periodista introduce un elemento que considera especialmente relevante: quién pudo estar detrás de la organización de la operación. Según explica, personas marroquíes que siguen de cerca la política de su país con las que ha hablado descartan que la Gendarmería fuese la encargada de llevarla a cabo y apuntan a una operación conjunta de la Policía y de la Agencia de Inteligencia Interior.

El responsable de Policía e inteligencia que, según Cembrero, pudo ejecutar la operación

Cembrero señala al máximo responsable de ambos cuerpos, que tiene una doble responsabilidad dentro del aparato de seguridad marroquí. El periodista sostiene que su posición resulta clave para entender cómo se habría desarrollado la operación.

Según su explicación, este responsable no depende directamente del ministro del Interior, sino del Palacio Real, lo que, a juicio de Cembrero, haría plausible que fuese quien coordinara la actuación de los distintos cuerpos de seguridad.

"Como tiene esa doble gorra y depende directamente no del Ministro del Interior, sino del Palacio Real, pues tiene mucha lógica que sea él el que haya puesto con sus dos cuerpos de seguridad", explica. Cembrero describe una operación en la que los agentes uniformados habrían permitido el paso mientras los agentes de paisano guiaban a la multitud.

Para el periodista, esa combinación encajaría con una operación coordinada desde las estructuras de seguridad marroquíes.

Los policías uniformados por un lado, que dejaban pasar y los agentes de paisano que guiaban a la muchedumbre

La paradoja: España condecoró al responsable señalado por Cembrero

Latorre pone entonces sobre la mesa uno de los elementos más llamativos de la conversación: la condecoración concedida por España a la persona a la que Cembrero vincula con la operación. El periodista recuerda que ese responsable fue condecorado por Grande-Marlaska en noviembre del año anterior y lo relaciona además con el espionaje marroquí mediante Pegasus.

La respuesta de Cembrero es contundente: considera que España habría distinguido precisamente a quien, según su reconstrucción, habría promovido la operación contra Ceuta.

Hemos condecorado a la persona que ha promovido esta invasión

Cembrero matiza inmediatamente que no considera que esa persona actuase por su cuenta. En su opinión, como mínimo habría contado con el visto bueno del Palacio Real.

"No lo ha hecho por su cuenta. Evidentemente. Tenía como mínimo un visto bueno del Palacio Real", añade.

Cembrero apunta al mismo responsable por la entrada de mayo de 2021

El periodista sostiene además que la persona a la que señala ya habría estado detrás de la primera gran entrada de migrantes en Ceuta, en mayo de 2021.

Cembrero recuerda que, en aquella ocasión, Marruecos prácticamente reconoció su responsabilidad. Según relata, el entonces ministro de Asuntos Exteriores marroquí llegó a justificar lo ocurrido argumentando que los policías de la frontera estaban cansados después de las fiestas del Ramadán.

Para Cembrero, por tanto, no se trataría de un episodio aislado, sino de una figura que habría desempeñado un papel relevante en anteriores operaciones relacionadas con Ceuta.

Una operación que buscaba saturar la frontera

Rafa Latorre y Cembrero analizan también la operativa de la entrada. El periodista explica que primero llegaron jóvenes, especialmente hombres de entre 15 y 25 años, equipados con neoprenos.

La estrategia, según la reconstrucción planteada durante la entrevista, habría permitido saturar los dispositivos de seguridad de la frontera para facilitar después la entrada de un número mucho mayor de personas.

"Tomar la ciudad sin disparar un tiro", resume Cembrero.

El periodista destaca que posteriormente llegaron familias, niños, niñas e incluso una persona con discapacidad. Esa evolución habría demostrado, en su opinión, que el acceso a Ceuta se había vuelto progresivamente más sencillo.

Cembrero habla de 141 muertos

El periodista también pone el foco en las consecuencias de la operación y habla de 141 fallecidos. Según afirma, las autoridades marroquíes no permiten por ahora que sean enterrados en Marruecos y algunos están siendo enterrados en el cementerio musulmán de Ceuta.

Cembrero sostiene que la llegada posterior de familias y menores muestra hasta qué punto había cambiado la dificultad para acceder a la ciudad. Según su explicación, después de los primeros grupos, otras personas pudieron entrar bordeando o caminando por el espigón.