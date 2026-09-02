Un informe de la Policía entregado a la juez revela que la entrada masiva de migrantes a Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes

La Policía Nacional habría informado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio, de que esta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio, según informa el diario digital El Español.

Según este diario, el CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, habría comunicado a la jueza "que fue un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España".

Añade que "el perfil de los invasores fue distinto en cada una de las dos fases del incidente y los agentes de Marruecos monitorizaron la ejecución en el terreno".

El informe, según El Español, "vincula estrechamente la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla".

Marlaska pide explicaciones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha dirigido esta madrugada por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber, "de ser cierto", desde cuándo disponía la Policía Nacional la información que ha publicado el digital El Español en la que se indica "que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha informado a la Magistrada Tardón que la “invasión” (sic) de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, Grande-Marlaska le pide a Francisco Pardo:"De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".

Añade que: "Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito".

Ello, continúa el ministro del Interior en su misiva, "al margen de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior".

"Por ello -concluye Grande-Marlaska-, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo".