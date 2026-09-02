La prensa de Marruecos aplaude la postura de Sánchez mientras socios y oposición se cuestionan por qué les protege

Las palabras de Pedro Sánchez sobre la crisis migratoria de Ceuta han encontrado una acogida favorable en la prensa oficialista de Marruecos. Los medios del país vecino han destacado especialmente que el presidente del Gobierno haya descartado la implicación de Rabat y haya señalado a Rusia e Israel, mientras que en España tanto socios del Ejecutivo como partidos de la oposición cuestionan esta versión.

Por el momento, Marruecos no ha reaccionado oficialmente a las declaraciones de Sánchez. Sin embargo, la prensa cercana al Gobierno marroquí sí ha dedicado numerosas referencias a la posición expresada por el jefe del Ejecutivo español.

La atención se ha centrado principalmente en el momento en el que Sánchez desvinculó a Rabat de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y apuntó hacia la posible participación de Rusia e Israel. Una explicación que ha sido bien recibida por los medios marroquíes, pero que ha despertado dudas entre los partidos españoles.

La prensa de Marruecos ha concedido, en cambio, una cobertura mucho menor a la posible visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, reclamada públicamente por el propio Sánchez. Se trata de una cuestión especialmente sensible para Rabat, que no reconoce la soberanía española sobre las dos ciudades autónomas.

El precedente de la visita de Juan Carlos I

La última visita de un jefe del Estado español a Ceuta y Melilla se produjo en 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a ambas ciudades. Marruecos calificó entonces el desplazamiento como una "provocación" y llamó a consultas a su embajador en España.

El Gobierno español sostiene ahora que existen "argumentos y razones" para que Felipe VI realice la visita. No obstante, el desplazamiento todavía no tiene fecha ni ha sido organizado y su celebración dependerá de la decisión de la Casa Real.

Mientras la prensa marroquí celebra la postura de Sánchez, las críticas dentro de España han llegado desde distintos puntos del arco parlamentario. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha preguntado directamente por los motivos de la posición del presidente: "¿Por qué Sánchez está protegiendo a Marruecos?".

Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha rechazado mantener una relación de colaboración con Rabat en las actuales circunstancias. "No se puede tener colaboración con un país que está anunciando que nos quiere invadir", ha afirmado.

También el Partido Popular ha cuestionado las prioridades del jefe del Ejecutivo. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha preguntado "a quién defiende Pedro Sánchez" y ha reclamado que la prioridad del Gobierno sea "defender a España y no a terceros".