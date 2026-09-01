Medidas urgentes del plan de choque del Gobierno para Ceuta: bonificaciones a empresas y ayudas económicas a los ciudadanos

La crisis migratoria en Ceuta ha obligado al Ejecutivo a aprobar un nuevo paquete de emergencia para tratar de solventar la situación en la ciudad autónoma. El Consejo de Ministros ha hecho oficial la puesta en marcha de un paquete de 309 millones de euros para para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores.

Se trata de una dotación económica destinada a revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos afectados tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes el pasado 30 y 31 de julio. El objetivo no es otro que dar una solución rápida a una crisis que afecta a 80.000 ciudadanos ceutíes.

El Gobierno ha afrontado este martes una nueva fase de la crisis migratoria en Ceuta con la aprobación de un plan de emergencia destinado a tratar de recuperar la normalidad en la zona. Sin embargo, el paquete no se limita exclusivamente a la gestión migratoria, sino que el Ejecutivo pretende reforzar los servicios públicos y, al mismo tiempo, impulsar la recuperación económica de Ceuta, especialmente de aquellos sectores que más han sufrido durante las últimas semanas.

Por un lado, el plan supondrá una inyección de 80 millones de euros en la economía de Ceuta durante los próximos cuatro meses. De esta cantidad, 35 millones de euros se destinarán a ayudas directas para pymes y autónomos y otros 15 millones a reforzar el comercio y el turismo, sectores que han sufrido una fuerte caída de actividad como consecuencia de la crisis y de la incertidumbre generada.

Por otro lado, 70 millones están preparados para gastarlos en 2027 y 15 millones de euros serán aprobados para reforzar los servicios de educación, sanidad y justicia en la ciudad autónoma.

Estas son las medidas aprobadas por el Gobierno

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo que el importe total se desglosa en diversas partidas, siendo la más cuantiosa la de acogida de menores y atención humanitaria, dotada con 108 millones de euros.

Además, la seguridad recibirá un refuerzo de 90 millones de euros y se dedicarán 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. "El objetivo de este Real Decreto ley es dar confianza y tranquilidad tanto a empresas como trabajadores en la ciudad de Ceuta. Queremos llegar con las cantidades suficientes para paliar el shock que está sufriendo la economía en la ciudad de Ceuta", ha explicado el ministro.

Entre las medidas detalladas se encuentran las siguientes:

Un f ondo de ayudas directas gestionado por la Agencia Tributaria de 36,6 millones de euros para llegar a los 2.500 autónomos y 1.500 empresas en Ceuta. La ayuda proveerá 5.000 euros a los autónomos, mientras que las empresas recibirán según facturación, partiendo desde los 10.000 euros a los 150.000 euros.

para llegar a los 2.500 autónomos y 1.500 empresas en Ceuta. La ayuda proveerá 5.000 euros a los autónomos, mientras que las empresas recibirán según facturación, partiendo desde los 10.000 euros a los 150.000 euros. Dotación de 14 millones adicionales de ayudas al pequeño comercio y el sector turístico para su revitalización. En concreto, el Gobierno ha aprobado unos bonos al consumo donde cualquier ciudadano que gaste 100 euros recibirá una devolución de 25 euros . "El ciudadano gasta 75 pero la empresa recibe 100", ha detallado Carlos Cuerpo.

para su revitalización. En concreto, el Gobierno ha aprobado unos bonos al consumo donde cualquier ciudadano que gaste 100 euros . "El ciudadano gasta 75 pero la empresa recibe 100", ha detallado Carlos Cuerpo. Descuentos en el transporte público para los no residentes con el objetivo de fomentar la llegada de viajeros y la actividad económica en la ciudad.

para los no residentes con el objetivo de fomentar la llegada de viajeros y la actividad económica en la ciudad. Exención del 100% a las empresas que hayan visto interrumpida su actividad y tenga que recurrir a un ERTE y el aumento de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad o la posibilidad de aplazamientos en los pagos a la Seguridad Social con intereses mínimos del 0,5%.

y el aumento de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad o la posibilidad de aplazamientos en los pagos a la Seguridad Social con intereses mínimos del 0,5%. Incremento de las bonificaciones en el impuesto de sociedades , pasando del 50% al 60% para las entidades residentes, y se mejoran para los autónomos las posibilidades de deducción de cierto tipo de gastos para mejorar su liquidez. En total son 12 millones de euros destinados a este incremento de las bonificaciones fiscales en el impuesto de sociedades.

, pasando del 50% al 60% para las entidades residentes, y se mejoran para los autónomos las posibilidades de deducción de cierto tipo de gastos para mejorar su liquidez. En total son 12 millones de euros destinados a este incremento de las bonificaciones fiscales en el impuesto de sociedades. Respecto a las cuotas empresariales a la Seguridad Social, Cuerpo ha destacado que se va a producir una mejora permanente de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, pasando del 50% al 75%, así como se amplían los sectores favorecidos. Estas últimas medidas también favorecerán a la ciudad de Melilla.

Las quejas de los ceutíes tras la desatención del Gobierno

Según ha anunciado el ministro,a través de la Agencia Tributaria y se espera que los pagos lleguen a primeros de octubre.

El paquete económico llega después de las fuertes críticas al Ejecutivo por su desatención de la ciudad autónoma. El malestar entre la población local ha ido creciendo con el paso de los días señalando la insuficiente respuesta del presidente del Gobierno frente a la crisis migratoria.

Durante las últimas semanas, numerosos vecinos han reclamado una mayor presencia del Estado y la puesta en marcha de soluciones concretas ante una situación que, según denuncian, ha alterado profundamente la vida cotidiana de la ciudad. El malestar alcanzó uno de sus momentos más visibles el 26 de agosto, cuando más de 2.000 personas participaron en una manifestación contra la gestión del Ejecutivo y reclamaron medidas para recuperar la normalidad.

Pero no acaba ahí. Este miércoles 2 de septiembre están convocadas nuevas concentraciones en diferentes ciudades españolas para trasladar su apoyo a los ceutíes. La iniciativa ha adquirido carácter nacional después de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) llamara a celebrar concentraciones a las 20:00 horas frente a los ayuntamientos.