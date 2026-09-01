Crisis migratoria en Ceuta, última hora: el Gobierno aprueba este martes el plan de medidas urgentes de apoyo a la ciudad autónoma

Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cifrado en 21 las agresiones sexuales cometidas en Ceuta durante la crisis migratoria, cinco de ellas con penetración y un intento no consumado, por las que están siendo investigados cinco presuntos agresores.

En su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por su ministerio tras la crisis migratoria en Ceuta, Redondo ha precisado que, de los cinco presuntos agresores, dos de ellos son magrebíes, dos españoles y un ciudadano europeo.

"Son hechos graves que exigen una respuesta firme, protección para las víctimas y la actuación ágil de la justicia, tanto para las mujeres migrantes en Ceuta como para todas las mujeres y niñas en todo el territorio español", ha subrayado la ministra.

Sin embargo, la Fiscalía ha contabilizado este lunes 23 agresiones sexuales en Ceuta, cinco de ellas violaciones, de las cuales nueve víctimas son menores de edad de entre 14 y 17 años, desde la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.