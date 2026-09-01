Crisis migratoria en Ceuta, última hora: el Gobierno aprueba este martes el plan de medidas urgentes de apoyo a la ciudad autónoma
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un paquete de medidas urgentes en el marco del plan de apoyo a Ceuta que contempla 168 millones de euros. Entre las medidas contempla bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas.
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Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cifrado en 21 las agresiones sexuales cometidas en Ceuta durante la crisis migratoria, cinco de ellas con penetración y un intento no consumado, por las que están siendo investigados cinco presuntos agresores.
En su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por su ministerio tras la crisis migratoria en Ceuta, Redondo ha precisado que, de los cinco presuntos agresores, dos de ellos son magrebíes, dos españoles y un ciudadano europeo.
"Son hechos graves que exigen una respuesta firme, protección para las víctimas y la actuación ágil de la justicia, tanto para las mujeres migrantes en Ceuta como para todas las mujeres y niñas en todo el territorio español", ha subrayado la ministra.
Sin embargo, la Fiscalía ha contabilizado este lunes 23 agresiones sexuales en Ceuta, cinco de ellas violaciones, de las cuales nueve víctimas son menores de edad de entre 14 y 17 años, desde la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.
Sánchez se reunió con el Rey tras considerar que hay "razones suficientes" para que Felipe VI visite Ceuta y Melilla
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro este lunes con el Rey Felipe VI, tras declarar en una entrevista que ve "argumentos y razones suficientes" para que el monarca visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, hace doce años.
Según confirmaron fuentes de Moncloa, la reunión respondió a uno de los despachos habituales que ambos mantienen varias veces al mes, aunque no han precisado los asuntos tratados. "El despacho estaba agendado desde antes de verano y ha transcurrido con la normalidad habitual", han abundado estas mismas fuentes.
El encuentro que se ha llevado a cabo horas después de las declaraciones emitidas en la mañana del lunes por el líder del Ejecutivo, en las que señaló que hay "argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla". En este sentido, Sánchez aseguró que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello.
El Gobierno aprueba bonificar el 75 % de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una bonificación del 75 % a la contratación de trabajadores tanto en Ceuta como en Melilla, en el marco del plan de apoyo a Ceuta.
Tal como adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, esta medida forma parte del paquete de ayudas urgentes, que contempla 168 millones de euros, que aprobará hoy el Consejo de Ministros.
Junto a esta medida, se facilitará que las empresas que lo necesiten puedan acogerse a un ERTE que, en este caso, contarán con una exención del 100 % de las cotizaciones empresariales y "máxima protección" para las personas trabajadoras, ya que permitirán acceso pleno y sin consumo a la prestación por desempleo, según explica el Ministerio de Trabajo.