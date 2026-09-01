La dura crítica del diputado del PSOE de Ceuta a Sánchez en Más de uno: "Me siento humillado por mi propio gobierno"

El diputado socialista de Ceuta Melchor León ha defendido en Más de uno su decisión de acudir a la manifestación convocada para este martes 2 de septiembre en apoyo a Ceuta y ha cargado duramente contra la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis que vive la ciudad. León sostiene que la movilización no tiene carácter político y critica que la dirección nacional del PSOE trate de vincularla al Partido Popular.

En conversación con Rafa Latorre, el diputado socialista ha asegurado que lleva semanas reclamando una respuesta del Gobierno y ha denunciado las presiones recibidas dentro de su propio partido. Según ha explicado, tanto él como su compañero Sebastián confirmaron desde el primer momento que participarían en la manifestación porque, a su juicio, se trata de una movilización de apoyo a los ceutíes.

Melchor León acudirá a la manifestación pese a las instrucciones del PSOE

León ha confirmado que participará en la manifestación del 2 de septiembre y ha rechazado que tenga una finalidad partidista. El diputado considera que se trata de una convocatoria ciudadana y ha criticado que desde la dirección nacional del PSOE se intente presentarla como una iniciativa del PP.

"Esto no es una manifestación política, ni va a decir las políticas, ni de colores políticos, ni de ideologías", ha defendido. En su opinión, la movilización representa el apoyo del conjunto de España a Ceuta y no responde a intereses de ningún partido.

El diputado socialista también ha cuestionado la carta enviada a la militancia para pedirle que no acudiera a la manifestación. León se pregunta dónde queda la libertad de los militantes y recuerda que, según ha señalado, la convocatoria parte de la FEMP.

Denuncia amenazas de expulsión del PSOE

Melchor León ha asegurado que las discrepancias con la dirección del partido no son nuevas y que lleva recibiendo advertencias desde finales de julio, cuando comenzó a reclamar públicamente una actuación del Gobierno.

El diputado ha afirmado que ha recibido cartas en las que se le amenazaba con la expulsión del PSOE si continuaba denunciando la actuación del Ejecutivo. También ha criticado la ausencia del secretario general del PSOE de Ceuta, que según León es además el delegado del Gobierno.

"Lo único que hemos recibido son cartas amenazándonos con la expulsión del partido si seguíamos denunciando la dejación del Gobierno y la inacción por parte del señor presidente Pedro Sánchez", ha afirmado.

León marca así distancia entre su posición como diputado y la dirección del PSOE en Ceuta. Mientras asegura que el grupo parlamentario ha estado desde el primer momento junto a los ciudadanos, considera que el partido en la ciudad no está defendiendo sus intereses.

Críticas a Pedro Sánchez por su gestión de la crisis

La parte más dura de la entrevista llega cuando Rafa Latorre pregunta a León por sus críticas al presidente del Gobierno. El diputado socialista sostiene que Sánchez no está solucionando la situación, sino agravándola, y le acusa de intentar obtener un beneficio político de la crisis.

León ha llegado a afirmar que, ante la actuación del Ejecutivo, preferiría que Sánchez continuara de vacaciones antes que realizar declaraciones que, a su juicio, no contribuyen a resolver el problema.

"Para decir lo que dijo ayer en la radio, sinceramente lo pienso, que lo mejor es que se quede de vacaciones, porque no está arreglando el problema, está acentuando el problema", ha señalado.

El diputado también ha descrito lo sucedido en Ceuta como una invasión por parte de Marruecos y ha reprochado al presidente del Gobierno que visitara la ciudad tras los acontecimientos y posteriormente se marchara de vacaciones durante 27 días.

A su juicio, la respuesta del Gobierno supone una dejación de funciones que considera inasumible.

"Más humillado me siento por mi propio Gobierno"

Preguntado por Rafa Latorre sobre la sensación de humillación que existe entre los ceutíes ante Marruecos, Melchor León ha ido un paso más allá y ha dirigido su principal reproche hacia el Ejecutivo central.

"Claro que nos sentimos humillados por Marruecos, pero más humillado me siento por mi propio Gobierno, que es el que tiene que dar la cara por nosotros y defender nuestras fronteras, y en ningún momento lo ha hecho", ha asegurado.

León ha criticado además que el Gobierno continúe considerando a Marruecos un socio fiable pese a las declaraciones de ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla. El diputado insiste en que su obligación es defender los intereses de los ceutíes, incluso cuando eso implique enfrentarse públicamente a miembros de su propio partido.

"No los intereses partidistas de nadie y muchísimo menos intereses electorales", ha remarcado.

El diputado asegura que recibe apoyo de otros socialistas

Pese a las presiones que denuncia, León asegura que ha recibido muestras de apoyo de numerosos cargos socialistas de otras partes de España. Según ha explicado, diputados nacionales, senadores, diputados provinciales y concejales del PSOE se han puesto en contacto con él para trasladarle su respaldo.

Sin embargo, sostiene que algunos de ellos prefieren no hacer público ese apoyo por temor a las amenazas que, según ha explicado, han recibido quienes se pronunciaron durante los primeros días de la crisis.

León ha agradecido ese respaldo y ha insistido en que continuará defendiendo públicamente su posición.