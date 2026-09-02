Monólogo de Latorre: "No es una crisis migratoria, sino un agresión que busca desestabilizar un país"

El informe es demoledor. El problema es que no solo es demoledor para Marruecos, es sobre todo demoledor para España, cuyo presidente se ha inventado una conspiración mundial con tal de exculpar a Marruecos del ataque a su integridad territorial.

Porque eso fue: un ataque de un país extranjero. No una crisis migratoria, sino un agresión que buscaba desestabilizar un país.

El informe. Anoche El Español tenía acceso a un documento que el CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, había enviado a la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional. En ese documento, la Policía sostiene que el asalto a la frontera de Ceuta. Estuvo guiada por agentes marroquíes, uniformados y de paisano, lo que demuestra con numerosas imágenes de los momentos previos y coetáneos a la llegada masiva de inmigrantes a las playas ceutíes.

Hombre, alguna certeza de que un movimiento de 80.000 personas hacia la frontera de un régimen autoritario solo podía hacerse con la complicidad de ese régimen autoritario. Ahora esa certeza viene apoyado por pruebas documentales presentadas por la Policía.

Lo que dice el informe de la Policía es que hubo varias oleadas. En la primera, antes de las 11:00 horas del 30 de julio, llegaron a las playas hombres de 15 a 25 años equipados con neoprenos, aletas y diferentes tipos de flotadores. La casi totalidad de ellos eran marroquíes.

A partir de esa hora y hasta las 22:00 del 30 de julio empezaron a llegar a Ceuta familias completas, mujeres y niños. La mayoría vestían ropa deportiva y llevaban chanclas, es decir, sin equipamiento específico para nadar. La mayoría eran marroquíes, aunque habían empezado a incorporarse subsaharianos.

Inicialmente se colapsó el sistema de gestión de la frontera española en un punto y utilizando a los inmigrantes más preparados. Y, a continuación, ya colapsada la posibilidad de una contención en frontera, se elimina la capacidad de respuesta por parte de España ante la llegada de perfiles más vulnerables.

O sea, que Marruecos ha vuelto a utilizar munición humana para atacar a España. Lo que se llama carne de cañón. Primero, hombre hecho y derechos, equipados con sus neoprenos y luego los desesperados que acuden al reclamo de una frontera saturado.

Un informe policial que señala a Marruecos en contra de lo que dice Sánchez

Esto dice la Policía. En concreto el CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Les decía que lo peor de todo esto es que el informe no solo es demoledor para Marruecos, al fin y al cabo el hostigamiento de Ceuta y Melilla es un política sostenida que… suponemos… responde a su interés nacional.

El informe es sobre todo demoledor contra el gobierno, que con su presidente a la cabeza ha negado la participación de Marruecos en esta operación y para encubrirlo se inventó una conspiración de rusos, israelíes, americanos y tecnooligarcas

Es ridículo. El primero que denuncio un ataque a la integridad territorial de España fue él. El día 31 de julio. Un ataque a la integridad territorial de un país, por su propia definición, solo lo puede cometer otro país. Nuestro presidente alertó de que la nación estaba siendo atacada, no dijo por quién y se fue de vacaciones. La nación está siendo atacada y yo me merezco un descanso. Desde entonces, de los ministros socialistas, sólo Margarita Robles señaló a Marruecos. El resto, Albares, Bolaños y lo que es peor, Marlaska… elogiaron la colaboración de nuestro amable vecino.

Las contradicciones del Gobierno

¿Por qué Marlaska niega algo de lo que la Policía tiene pruebas desde hace un mes?

El ministro del Interior está ahora a ver si se entera… cuenta EFE que le ha enviado una carta al director de la Policía en la que le dice (la carta merece ser leído en su literalidad: "Como bien sabes, El Español ha publicado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha informado a la Magistrada Tardón que la "invasión" (sic) de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".

"De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial" para que "yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".

O sea que lleva un mes propagando un bulo y se ha enterado de la verdad de lo ocurrido por eso que él llama despectivamente un digital, que es el diario El Español.

Manifestaciones en apoyo a Ceuta en toda España

Hoy hay manifestaciones en toda España en solidaridad con Ceuta. La mejor forma de convertir las manifestaciones en solidaridad que estaban convocadas para hoy en toda España en manifestaciones contra el Gobierno era que Ferraz prohibiera asistir a los socialistas. Si esto ya es profundamente antipático, sólo hay una forma de empeorarlo, que es tratar de disolver esas manifestaciones.

Y lo que pretende el PSOE es al menos dificultarlas, que como forma de coronar la negligencia del Gobierno en esta crisis pretende convertirse en lo que los británicos llaman el 'nasty party'. El partido antipático.

Les cuento. Ayer el presidente ceuti Juan Jesús Vivas envio una carta en la que pidió el apoyo de todos los ciudadanos a las manifestaciones que se habían convocado en las ciudades españolas. Vivas no es precisamente un agitador. Es un hombre de 73 años que ha hecho de la convivencia su divisa política. Fíjense qué argumentos tan "divisivos" los que expone Vivas: "Se trata fundamentalmente de expresar la unidad en apoyo a una ciudad que ha sufrido un ataque a su integridad territorial, que sigue sufriendo como consecuencia de dicho ataque y que, por tal motivo, se encuentra desbordada y al límite del colapso"

Ni una alusión al Gobierno y bien que la merece el Gobierno, porque su gestión de la crisis ha sido algo peor que negligente. Cuando envió esta carta Vivas, el PSOE ya había avisado a sus cargos de que «cuidado». Que ir a estas marchas es hacerle el juego a la derecha, que en el PSOE es el pecado nefando… hacerle el juego a la derecha.

Hemos asistido ya a tantas rebeliones de la conciencia dormida del PSOE contra el sanchismo que los titulares que anuncian una nueva ya no impresionan a nadie. Pero sí hay voces dignas que se levantan contra el caudillismo de Ferraz, que ha sometido todo su poder territorial al interés particular de Pedro Sánchez.

Ha ido liquidando cada una de sus federaciones para poder sufragar el alquiler de la Moncloa y esa es la razón por la que la mayor maquinaria de poder de la democracia española prácticamente no gobierna en ninguna comunidad española. Y allí donde gobierna, y con mayoría absoluta, como es Castilla La Mancha, es porque quien gobierna hace alarde de su enemistad con Pedro Sánchez.

Es en estas ocasiones donde se demuestra hasta qué punto ha domado al PSOE Pedro Sánchez… porque los alcaldes se van a enfrentar antes que él a unas elecciones municipales y una vez más está sometiéndolos a su interés particular y poniendo en riesgo su reelección. Da igual, la mayoría permanecieron silente. No todos, eh. Hay una

Hay un caso muy notable que compareció aquí en estos micrófonos, que es el diputado ceutí Melchor León y ayer hablaba Marta Garcia Aller en La Brújula con el alcalde de León, José Antonio Diez.