Monólogo de Latorre: "Esta traición de Sánchez a sí mismo merece una explicación porque compromete la seguridad nacional"

La primera pregunta que Pedro Sánchez debería responder cuando suba dentro de una hora a la tribuna del Congreso de los Diputados es: ¿Cómo es posible que negará taxativamente la participación de Marruecos en el asalto a la frontera de Ceuta?

Cuando dijo eso, ¿no conocía las pruebas que ya obraban en manos de la Policía? ¿O es que acaso sabía que Marruecos había atacado España y no puede denunciarlo?

¿Qué le llevó a pasar de esto el 31 de julio? A esto el 31 de agosto

Ningún cambio de opinión de Sánchez puede ya cogernos a contrapié. Sánchez ya ha dicho lo uno y lo contrario sobre todo. Pero justo esta contradicción, ¿esta mentira?, esta traición a sí mismo merece una explicación detenida… porque compromete la seguridad nacional.

Después de conocer, gracias a una exclusiva de El Español, el informe que la Policía remitió a la juez María Tardón en el que se ofrecían pruebas de que la invasión fue guiada por gendarmes marroquíes… el Gobierno hizo su maniobra favorita. Hacerse la víctima. Este es un gobierno bichobola. A la mínima, se encoge y se pone la coraza. La parte más enloquecida del oficialismo empezó a divulgar la teoría de que las cloacas policiales habían ocultado información al Gobierno.

Este Gobierno que, como ven, está dispuesto a ir vender a todos los cuerpos del Estado con tal de salvar el pellejo del presidente. Miren ya solo desde que comenzó en esta crisis: han vendido al CNI, ha vendido al Rey y ahora a la Policía Nacional. Es un Gobierno contra el Estado, porque su maniobra de defensa favorita es fingir que hay un Estado contra el Gobierno.

Es más sencillo. El CENIF, Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, es la unidad de inteligencia criminal de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF). Si no le envió a Marlaska el informe es porque se lo pidió la juez y como policía judicial tiene la obligación de guardar reserva sobre la evolución y resultado de una investigación.

¿Pidió Marlaska información a su policía acerca de la implicación de Marruecos? Porque aquí llega lo más chanante del argumentario. Otra parte del oficialismo desdeña el informe porque dice que se basa en vídeos compartidos en las redes y en las llamadas fuentes abiertas. O sea, que la policía solo habría recopilado para la juez información que estaba a disposición de todo el mundo. Hombre… pues peor será la negligencia de este gobierno.

Hoy El Mundo revela dos informes previos al asalto que alertaban de lo que se estaba preparando. Dice: Dos informes de Inteligencia alertaron de entrada masiva y colapso inmediato. Interior y Defensa recibieron sendos avisos contundentes e inequivocos del operativo contra la seguridad nacional

Tanto Marlaska como el propio Pedro Sánchez niegan que el Gobierno recibiera la información adecuada y desautorizan a Margarita Robles. ¿Por qué este gobierno no puede decir lo que es un clamor? ¿Por qué no puede culpar a Marruecos?

Las manifestaciones en apoyo a Ceuta

Anoche una multitud llenó Ceuta y salió a las calles de todas las ciudades españolas para expresar su solidaridad con los ceutíes. Pero no solo.

Toda manifestación es política. Sería ridículo decir lo contrario, pero quien más ha hecho para que estas manifestaciones sea consideradas una protesta contra el Gobierno ha sido el Gobierno. Porque no solo el PSOE avisó a sus cargos de que no debían acudir a ellos, sus delegaciones del Gobierno trataron de dificultarlas. Pero han sido un éxito. Hablamos de miles y miles de personas que han salido a las calles a expresar su solidaridad con los ceutíes y lo que hayan podido expresar, que sobre todo interpela al gobierno, que debería darse por aludido.

En Ceuta llevan manifestándose, haciendo actos, protestas, paradas… casi cada día desde que sus ciudadanos ven que esta situación se prolonga. Hace unas horas llenaron las calles. Pero las manifestaciones también fueron masivas en otras ciudades españolas. La movilización ha sido impresionante. Verán ustedes sobre todo imágenes de la Cibeles de Madrid pero hay que ver lo que se reunió por ejemplo en Valladolid, que no cabía un alma en la plaza mayor. Hay que ver lo que se ha reunido en Valencia, en Sevilla, en Bilbao…

Manifestaciones masivas… iba a decir, a pesar de que el Gobierno intentó que no lo fueron… quizás eso también ayudó. Como pueden imaginar la nota general fue el civismo. Pero siempre hay idiotas que la emprenden contra los periodistas y que les impiden hacer el grupo. Pero a esta gente qué les pasa en la cabeza. Que ven un micro y se ponen como los monos de 2001 con el fémur. En fin… dejen trabajar a la gente. Aunque como les digo, la nota predominante.

La oposición ha acudido a las marchas y además Alberto Núñez Feijóo ha hecho algo infrecuente en alguien que aspira a gobernar España que es señalar directamente a Marruecos. Y además le pide al gobierno que tome medidas diplomáticas contra el país vecino. Como llamar a consultas al embajador o incluso retirar al embajador en Rabat. Dirán… vayas medidas más extremas… bueno, yo creo recordar que retiramos a una embajadora en Buenos Aires porque Milei se metió con Begoña Gómez. Le llamó corrupta. Qué barbaridad, eso sí que es violentar nuestra soberanía nacional.