Begoña Gómez pide su absolución y niega haberse aprovechado de su vínculo matrimonial para "enriquecerse"

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha solicitado este viernes a través de un escrito su absolución en la causa en la que se investiga su Cátedra en la Universidad Complutense.

Tal y como se detalla en el documento, Gómez asegura que en ningún momento se aprovechó de su vínculo matrimonial con Pedro Sánchez para conseguir una cátedra universitaria o enriquecerse.

Asimismo, su defensa niega que se adueñara del software, que utilizase a su asesora para labores indebidas y señalan que la universidad no ha sufrido perjuicio. "Procede la libre absolución de María Begoña Gómez Fernández con todos los pronunciamientos favorables. Asimismo, procede la imposición de costas procesales a la acusación popular y a la actora civil por su temeraria actuación procesal", apuntan.

Begoña Gómez solicita costas procesales

El escrito, presentado por el letrado Jaime Campaner, reclama que se condene en costas a la acusación popular liderada por Hazte Oír, como a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), personada como actora civil, por su "temeraria actuación procesal".

Por otro lado, la defensa ha insistido en que Begoña Gómez "no ha sido remunerada por la dirección de la Cátedra extraordinaria" y que "ha desempeñado sus funciones de forma gratuita durante cuatro años". Además, ha defendido que "la Cátedra extraordinaria no ha supuesto a Begoña beneficio económico alguno".

La esposa del presidente subraya que el dominio de la cátedra, "sufragado con fondos personales", fue "un mero instrumento técnico de acceso web, creado en el contexto de las indicaciones" de la UCM.

También detalla que la Universidad "no ofrecía un cauce operativo para registrar el dominio y la plataforma tecnológica no estaba finalizada para completar su registro", por lo que su actuación como codirectora de cátedra "fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM".

¿A qué se enfrenta la mujer del presidente?

Begoña Gómez se enfrenta a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y de tráfico de influencias, por los que Hazte Oír reclama 13 años de prisión para ella, después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara sentarla en el banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, al terminar la investigación.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado mes de julio que la causa seguiría adelante por esos dos delitos, aunque descartó otros dos que inicialmente habían sido señalados por el juez instructor, Juan Carlos Peinado: corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En concreto, el Tribunal provincial apreció que existen indicios de "su participación en unos presuntos delitos de tráfico de influencias cometidos por particular tanto en relación con la creación de la cátedra como en la intermediación en favor de Juan Carlos Barrabés".

Por otro lado, también consideró que hay indicios del delito de "malversación de patrimonio público cometido por funcionario público" en relación con el destino del software creado en el marco de esa cátedra.