Crisis migratoria en Ceuta, última hora: Sánchez comparece en el congreso tras el informe policial que señala a Marruecos

Cuatro de cada cinco migrantes llegaron a nado

Sánchez ha explicado que cuatro de cada cinco migrantes llegaron a nado por El Espigón. Muchos se dirigieron andando o en coche hasta la frontera y cruzaron a nado el camino restante.

Revela que "los agentes tuvieron que elegir: entre garantizar la estanqueidad de la frontera o bien defender la vida humana", decantándose por la segunda. "Afirmo que hicieron lo correcto, lo más valiente, porque, ante la amenaza, supieron responder con humanidad", añade.

"Todos los españoles, o al menos la inmensa mayoría, estamos orgullosos de esta decisión", cuenta.