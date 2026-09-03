Crisis migratoria en Ceuta, última hora: Sánchez comparece en el congreso tras el informe policial que señala a Marruecos
El presidente del Gobierno informa al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta en una comparecencia en la que estará acorralado por las explicaciones que le reclaman tanto sus socios como la oposición sobre el papel de Marruecos tras el informe policial conocido este miércoles.
Los informes y avisos que contradicen a Moncloa: apuntan a Marruecos y a un conocimiento previo del riesgo de la crisis en Ceuta
El informe policial señala un "incremento súbito" de mensajes los días previos a la invasión de Ceuta: "Queremos avanzar en grupos de diez"
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"No se puede coger del brazo a una persona y devolverle a su frontera, como piensan algunos tertulianos"
"Sin la colaboración de las autoridades marroquíes hubiera sido imposible el regreso de migrantes"
Cuatro de cada cinco migrantes llegaron a nado
Sánchez ha explicado que cuatro de cada cinco migrantes llegaron a nado por El Espigón. Muchos se dirigieron andando o en coche hasta la frontera y cruzaron a nado el camino restante.
Revela que "los agentes tuvieron que elegir: entre garantizar la estanqueidad de la frontera o bien defender la vida humana", decantándose por la segunda. "Afirmo que hicieron lo correcto, lo más valiente, porque, ante la amenaza, supieron responder con humanidad", añade.
"Todos los españoles, o al menos la inmensa mayoría, estamos orgullosos de esta decisión", cuenta.
La cronología de los hechos, según Sánchez
Sánchez ha querido explicar "con transparencia absoluta, como hemos hecho siempre" la reconstrucción de los hechos: "Entre el día 10 y el 25 de julio se registraron una media de 37 entradas a nado, mientras que a partir del día 25 ese flujo fue aumentando hasta alcanzar los 194 entradas en la noche del 29 de julio, la noche previa a la avalancha".
"Lo hago pensando en la ciudadanía ceutí": las primeras palabras de Sánchez en su comparecencia
El presidente del Gobierno ya ha comenzado su intervención, "pensando en la ciudadanía ceutí que está padeciendo momentos difíciles" y en los "141 migrantes que murieron en el mar".
También ha agradecido a los servidores públicos que trabajan sin descanso "para superar todas las crisis que nos han tocado gestionar".
Pedro Sánchez, apunto de comparecer en el Congreso de los Diputados
El presidente del Gobierno ya ha llegado al Congreso de los Diputados, donde tratará de explicar lo ocurrido en Ceuta hace ya más de un mes y para exponer las medidas impulsadas para que Ceuta "recupere la normalidad cuanto antes".
Según ha adelantado el PSOE, Sánchez informará de la situación en Ceuta "con rigor, responsabilidad y transparencia, como ha hecho siempre".
La cita coincide con las concentraciones en apoyo de Ceuta y la polémica por el informe del Centro Nacional de Inteligencia y Frontera (CENIF) de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional, en el que apunta a la participación de agentes marroquíes.
Marroquíes se manifiestan en la embajada de España en Rabat "demandando el fin de la ocupación española de Ceuta y Melilla"
La otra imagen de las manifestaciones en apoyo a Ceuta
Los informes y avisos que contradicen a Moncloa: apuntan a Marruecos y a un conocimiento previo del riesgo de la crisis en Ceuta
El informe elaborado después de los hechos por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) señala, según la información conocida, la actuación de gendarmes marroquíes y policías de paisano. Interior matiza que la mención de determinados agentes no permite atribuir institucionalmente a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos la planificación o ejecución de la entrada masiva.
A ese informe posterior, remitido a la jueza de la Audiencia Nacional Ana María Tardón, se suman los avisos emitidos antes del inicio de la crisis. Se trata de documentación diferente. Comunicaciones previas que advertían del riesgo de que se produjeran entradas irregulares.
La Policía había enviado dos avisos antes del 30 de julio. Uno de ellos, fechado el día 29, alertaba de una probabilidad alta de llegadas a nado y de un "riesgo extremo" para la seguridad en caso de una acción coordinada. La advertencia identificaba tres factores: la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las devoluciones por mar, una festividad en Marruecos y los movimientos detectados en redes sociales.
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Feijóo, tras la multitudinaria manifestación en Madrid en apoyo a Ceuta: "Echados a la calle para proteger la Nación"
El apoyo a Ceuta llega incluso desde Miami
Decenas de españoles se sumaron este miércoles en Miami a las manifestaciones convocadas en España con una concentración frente al Consulado General de España en apoyo a Ceuta, poco más de un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.
La concentración fue organizada por un grupo de españoles residentes en Miami, a los que se les veía con banderas de España y letreros de 'Miami con Ceuta'.
"Cuando se comete una injusticia tan grande y se deja a los ciudadanos tan desprotegidos, uno tiene que alzar la voz", dijo Esther, nacida en Melilla y residente en Estados Unidos desde hace 22 años.
El decreto de ayudas para los servicios, seguridad y tejido económico de Ceuta entrará en vigor este jueves
El Real Decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, entrará en vigor este jueves, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El plan diseñado por el Gobierno para impulsar la economía ceutí tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio comprende 309 millones de euros --más 50 millones en avales-- en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores.
Cuatro detenidos y cuatro policías heridos tras finalizar la concentración de ceutíes frente al Congreso
Cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, han sido detenidas por desórdenes y atentado contra la autoridad, y cuatro policías nacionales han resultado heridos, tres de ellos leves y uno pendiente de valoración, en los enfrentamientos registrados al finalizar la manifestación convocada por la iniciativa ciudadana 'Por Ceuta' frente al Congreso de los Diputados, según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.
Los incidentes se han producido al terminar la concentración donde cientos de ceutíes residentes en la capital se han reunido este miércoles frente a la Cámara Baja para exigir "soluciones inmediatas" y responsabilidades al Gobierno en torno a la crisis migratoria de Ceuta a raíz de la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en la ciudad autónoma.
Cientos de miles de personas salen a las calles de las ciudades en apoyo a Ceuta y contra la gestión del Gobierno
Cientos de miles de personas se han concentrado este miércoles por la tarde ante los ayuntamientos de las ciudades de España. Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Bilbao han visto sus calles llenas de manifestantes que clamaban soluciones a la crisis que vive la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada de más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio.
En Barcelona, unas 1.500 personas se han concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat, según datos de la Guardia Urbana de Barcelona.
En Madrid, 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno, 150.000 según el Ayuntamiento, han salido a la calle en apoyo a Ceuta y los ceutíes al grito de 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.
Los asistentes a la concentración han expresado su descontento con la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta, reclamando que 'Ceuta no se regala' e instando a Sánchez a dimitir e incluso reclamando consecuencias penales.
La escena se ha repetido en las principales calles de otras ciudades como Sevilla, Málaga o Zaragoza.
Sánchez acude al Congreso con todas las miradas en el papel de Marruecos en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará hoy al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta, en una comparecencia en la que sus socios y la oposición le volverán a pedir explicaciones sobre el papel de Marruecos tras el informe policial conocido este miércoles.
El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.