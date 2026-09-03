El informe policial señala un "incremento súbito" de mensajes los días previos a la invasión de Ceuta: "Queremos avanzar en grupos de diez"

El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional señala un "incremento súbito" de mensajes alentando a ir a Ceuta los días de antes de la invasión, en concreto el 28 de julio, "día anterior a la primera alerta emitida por el CENIF".

Los agentes hacen referencia a "dinamizadores del mensaje" y hablan de "perfiles y números de teléfono que intervienen de forma decisiva en la difusión masiva de mensajes clave". Según los datos recopilados, el 90% de los teléfonos tienen prefijo marroquí y el resto de Argelia, Túnez o Libia, aunque también España, Francia o Alemania.

Según el informe, el papel de los teléfonos es clave porque se usaron como "altavoz" para transmitir los mensajes en diferentes grupos. Además, según la policía, ya monitorizaban desde antes del 30 de julio, distintos grupos y foros de Facebook que promovían la invasión. Todos activados entre el 24 y 28 de julio, con un "primer incremento súbito de mensajes el 28" y un pico máximo el 30.

Los expertos creen que la viralidad se consiguió gracias a la metodología llamada "método spread", que es un "modelo de diseño de viralización de mensajes en redes sociales planificado que limita la dependencia del azar".

Los mensajes difundidos

Tal y como ha contado la periodista de Onda Cero, Eva Llamazares, algunos de esos mensajes virales decían cosas tales como "¡Nos leemos! El 30 de julio vamos a lanzar un ataque contra Ceuta", "El día 30, chicos, nos estamos agrupando para salir, queremos avanzar en grupos de 10", "Esta noche, asalto, el último que apague la luz", lo que demuestra que lo ocurrido no fue espontáneo.

Según la periodista de Onda Cero, a partir del día 30 estos mensajes se intercalan con invitaciones para no marcharse de Ceuta, tales como "en cuanto pises Ceuta, di que no puedes volver a Marruecos por problemas políticos" o "el que sabe lo que es esto, no se deja volver". Estos mensajes "falsos", "simplificadores", "directos" y "de gran alcance" se viralizan teniendo en cuenta, además, los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo y del proceso de regularización de migrantes: "En España, al final, consigues papeles".

Permisividad de los agentes marroquíes, varias rutas, oleadas y perfiles

El informe también alude a la "total permisividad" de los agentes marroquíes, que guiaban a la masa de forma "activa", dando indicaciones de hacia dónde debían dirigirse y qué tenían que hacer. De hecho, se mencionan entrevistas a los propios migrantes, que dicen "de forma prácticamente unánime" que los agentes "les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua y no por otros accesos".

Imágenes del informe policial al que ha tenido acceso Onda Cero | Onda Cero

El informe también desvela la posibilidad de que hubo dos rutas para acceder a Ceuta y tres oleadas de entrada, con diferentes perfiles: la primera, hasta las 11:00 horas, integrada por varones de nacionalidad marroquí de entre 15 y 25 años, equipados con neoprenos, aletas y objetos similares.

El informe policial al que ha tenido acceso Onda Cero | Onda Cero

En la segunda, desde las 11:00 hasta las 22:00 horas, el perfil cambia y se detectan personas de hasta 40 años, "grupos familiares completos y niños de corta edad, en su mayoría van vestidos con ropa deportiva y chancletas, sin equipamiento específico". La última oleada se produjo durante la noche del 30 al 31 de julio y el perfil de los migrantes fue similar al de la primera.

Nada de mafias; una dirección "estratégica y operacional"

En este sentido, el CINEF aleja la teoría de las mafias. Todo se corresponde con una "dirección estratégica y operacional" de un proceso predefinido con "objetivos diferentes a los migratorios". A esto se suma una especialización "de alto nivel" en tareas o funciones que no son propias de las redes mafiosas conocidas por la policía.

En definitiva, en palabras de Llamazares, el informe habla de una "violación masiva de la soberanía territorial de España", punto que va a leer con atención la magistrada María Tardón, que debe determinar la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, basándose precisamente en este tipo de criterios de si hubo un posible ataque orquestado a la integridad territorial o contra la seguridad frente al ministerio de Marlaska.