Grupos de vecinos apedrean y lanzan huevos al coche de una diputada de Ceuta Ya!

El Gobierno de Ceuta ha expresado este lunes su "más firme condena" ante la agresión sufrida por la diputada de la Asamblea Julia Alejandra Ferreras, del partido Ceuta Ya!, a quien ha trasladado su "solidaridad y apoyo", así como al resto de personas afectadas.

Los incidentes se produjeron a última hora de la tarde de este domingo cuando varias personas se concentraron en el puerto ceutí ante la supuesta llegada a la ciudad de integrantes del colectivo 'Negu Gorriak/Derecho a Techo', una concentración que derivó en el lanzamiento de huevos y piedras contra al menos un vehículo, perteneciente a Julia Ferreras, que pasaba por la zona.

A través de redes sociales, varios grupos de ceutíes se habían convocado a la salida de vehículos del puerto para expresar su rechazo a la llegada de este grupo que consideran vinculado a la izquierda radical. El objetivo de este último colectivo, según comunicó hace días, era prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra personas refugiadas tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

El coche que quedó destrozado pertenecía a la diputada de Ceuta Ya!

Después del suceso, varias personas vinculadas al partido político local Ceuta Ya! informaron en redes sociales de que el coche que había resultado destrozado no estaba vinculado con la llegada del colectivo que había motivado la protesta vecinal, sino que pertenecía a la diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras.

El también diputado de la Asamblea de Ceuta Mohamed Mustafa Ahmed informó a través de su perfil en Instagram que su compañera Ferreras ha denunciado lo ocurrido ante la Policía. "Su coche está destrozado. Al pasar por el puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban", explicó, al tiempo que ha aclarado que "nada tienen que ver con los activistas que llegaban hoy".

Varias dotaciones de la Policía Nacional, entre ellas de las Unidades de Intervención Policial (UIP), permanecieron después en torno al recinto portuario para tratar de impedir posibles nuevos alteraciones del orden público.

Durante el operativo, al menos un joven fue retenido e introducido en un vehículo policial para su traslado hasta dependencias de la Policía Nacional para completar su identificación, según informó uno de los agentes intervinientes.

El Gobierno de Ceuta condena los hechos

"Ceuta atraviesa momentos de enorme dificultad, entendemos el cansancio, la preocupación, la indignación e incluso la frustración de muchos ceutíes y entendemos que existen situaciones que pueden sentirse como provocaciones y, sobre todo, que los ciudadanos quieran salir a la calle para reclamar aquello que consideran justo y para exigir que Ceuta sea escuchada, atendida y protegida", ha expuesto este lunes el Gobierno autonómico.

Al mismo tiempo, ha señalado que "hay una línea que nunca debemos cruzar y es que la violencia no es una alternativa porque ninguna causa, por legítima que sea, ninguna reivindicación, por justa que resulte, y ninguna provocación pueden justificar una agresión".

El Gobierno que preside Juan Vivas ha insistido en que Ceuta "tiene derecho a alzar la voz, a manifestarse, a protestar y a exigir respuestas" y ha agregado que seguirá "defendiendo con toda la firmeza necesaria los intereses de la ciudad y reclamando ante todas las instituciones las soluciones que Ceuta necesita, pero debemos hacerlo desde la ley, el respeto y la convivencia".

En su opinión, la violencia "no fortalece nuestras reivindicaciones; las debilita, y no representa a una sociedad que, incluso en los momentos más difíciles, ha sabido demostrar serenidad, responsabilidad y capacidad para convivir".

Por todo ello, el Gobierno ceutí hace un llamamiento a "mantener la calma y a expresar cualquier legítimo malestar por las vías democráticas".