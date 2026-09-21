De las quejas de Mourinho a los errores de Ortiz Arias: toda la polémica del Atlético - Real Madrid

Atlético de Madrid y Real Madrid se han enfrentado este domingo en el primer derbi madrileño de la temporada que se ha saldado con victoria de los rojiblancos por 2-0 con goles de Grimaldo y Jonathan David.

Pero más que de la victoria del Atlético de lo que se está hablando es de las palabras de José Mourinho en el post partido. El técnico luso se quejó amargamente de las decisiones arbitrales que, en su opinión, perjudicaron al Real Madrid y pidió las expulsiones de Cuti Romero y Kang In Lee en la primera parte.

El argentino dio un pisotón a Bellingham en un balón dividido y el coreano por una dura entrada a Fede Valverde. Ambas jugadas fueron en la primera mitad, pero al principio de la segunda se produjo la acción que cambió el partido. Huijsen agarró a Giuliano cuando se metía en el área y se quedaba solo ante Courtois: penalti y expulsión.

En Radioestadio Noche hemos analizado las jugadas más polémicas del encuentro con Enrique Ortego, Antonio Sanz, Miguel Torres, Esteban y César Muñiz Fernández con opiniones que no dejan indiferente a nadie.

La acción de Huijsen con Simeone no ofrece dudas, pero las posibles expulsiones que reclama Mourinho sí que pueden dar lugar al debate.