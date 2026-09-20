Mourinho estalla en rueda de prensa tras la derrota contra el Atlético de Madrid: "El pobre árbitro no ha podido con la presión"

"Nos podíamos ahorrar la conferencia porque la historia del partido está aquí, son dos tarjetas rojas claras", así ha comenzado la rueda de prensa posterior al derbi el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, que ha enseñado un folio con las dos faltas que, a su juicio, el colegiado debería haber sancionado con tarjetas rojas.

El Real Madrid ha perdido el derbi en el Metropolitano por 2-1. Un partido muy polémico en el que los merengues acabaron con 10 tras la expulsión de Dean Huijsen, mientras que los colchoneros hicieron dos faltas muy peligrosas contra los jugadores del Real Madrid. El Cuti Romero le pisó la rodilla a Bellingham y el árbitro le mostró la amarilla, mientras que un pisotón de Kan In-Lee sobre el tobillo de Valverde ni siquiera fue falta.

Así las cosas, el entrenador blanco considera que su equipo ha jugado en desventaja y ha tenido que hacer frente a "dificultades" posteriores, que no habrían sido tales si el partido hubiera sido 11 contra 9: "Me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, lo han dado todo".

Trujillo tiene una historia muy completa

Según el técnico portugués, la afición del Atleti estará "feliz" gracias a la designación arbitral. A su juicio, todo ha sido "muy extraño", porque no es normal que desde hace una semana se sepa quién es el árbitro, cuando debe conocerse 24 horas antes. También ha criticado la figura de Ortiz Arias, porque a sus 41 años no ha sido designado nunca para un partido internacional, lo que denota poca profesionalidad.

"El pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión", ha expresado Mou, antes de cargar contra el VAR. "Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid" y ha recordado algunas de las polémicas de la temporada pasada. También ha dejado en el aire la posibilidad de que en la sala del VAR haya "presión" por parte de otros factores: "Enhorabuena al comité de decisión arbitral".

Todo ha sido muy extraño

Preguntado por si el Real Madrid ha empezado mal y debería tener más puntos, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha empezado la temporada el Barça. "Cosas que se han visto en las últimas semanas... El gol anulado a Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír... Son cosas que encontraría una cosa diferente de LaLiga que dejé años atrás".

A pesar de la derrota, el técnico portugués ha asegurado que le gustó "mucho" el equipo, el "buen orgullo y la determinación", sobre todo en el primer tiempo, mientras que en el segundo tiempo fue "muy difícil" parar a un "buen equipo". Según Mourinho no tiene nada que reprochar a los jugadores, a pesar de la derrota, lo que es un "buen feeling" para él.