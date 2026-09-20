"A mí eso me parece roja": Radioestadio analiza la polémica arbitral del derbi con la no expulsión del Cuti Romero por el pisotón a Bellingham

Minutos antes de finalizar la primera parte del derbi, se ha producido una entrada de Bellingham al Cuti Romero que ha terminado con el argentino pisándole la rodilla al francés, con ambos jugadores tendidos en el suelo y con los equipos pidiendo tarjeta al árbitro.

En un principio, Miguel Ángel Ortiz Arias ha sacado amarilla a Bellingham y ha tenido que ir a consultar al VAR la jugada. Lo que en un principio se pensaba que iba a terminar en roja para el Cuti y en amarilla para Bellingham, ha finalizado con la retirada de la tarjeta al francés y amarilla para el argentino, en una de las decisiones más polémicas del derbi.

El debate, pues, está abierto: ¿amarilla o roja? ¿Se merecía el Cuti la expulsión por ese pisotón a Bellingham? El equipo de Radioestadio ha analizado la polémica decisión arbitral con las opiniones divididas. Mientras Edu García y Andújar Oliver veían clara la roja, otros han sentenciado que la decisión es la correcta.

"A mí eso me parece roja", ha dicho Edu García, que posteriormente ha analizado la decisión: "Hay mucha gente en el entorno de este partido, incluyendo a los analistas, que piensa que hace falta algo muy importante para cargarse un derbi. Yo lo que entiendo es que, cuando ves un partido de esta situación, te da igual el escudo que tengan para tomar una decisión viendo lo que ves. 'Es un Madrid-Atleti, no vas a dejar a uno con un tío menos con lo que ha hecho'. Si le ha pisado la rodilla, es tarjeta roja", ha sentenciado.

Por su parte, Andújar Oliver ha dicho que no está de acuerdo con esta decisión porque le parece "salomónica": "No está arbitrando como le veo. Quiere contentar a todos y cuando quieres hacer eso, no te puede salir bien. Le da un pisotón en la rodilla; no le da opción a disputar la pelota porque llega tarde. Y la única decisión es la tarjeta roja, que es indiscutible. El arbitraje que ha hecho no está en la línea a la que nos tiene acostumbrados".