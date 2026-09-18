Primera lista de Luis de la Fuente tras el Mundial: Roberto Fernández, Josep Martínez y la vuelta de Huijsen, novedades en España

El seleccionador español Luis de la Fuente ha dado a conocer la primera lista de la selección española después de proclamarse campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una convocatoria marcada por el hueco que deja Marcos Llorente. Dean Huijsen vuelve a una convocatoria después de su buen inicio con el Madrid, mientras que Roberto Fernández (Espanyol) y Josep Martínez (Inter) son las grandes novedades. Gavi no repite al tener un partido de sanción, mientras que Fermín es otra de las caras que regresa a España.
Así, son cuatro los cambios con respecto a la Copa del Mundo: Fermín, Josep Martínez, Huijsen y Roberto entran por Gavi, Llorente, Joan García y Borja Iglesias.
Solo dos meses después de proclamarse campeona del mundo en el MeetLife Stadium de Nueva York, la actividad vuelve a la selección española, que disputará los primeros cuatro partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27. Encuentros que medirán a España ante Inglaterra, a domicilio, Croacia, en casa y fuera, y Chequia, en casa.
Así, con recuerdo para Ceuta por la crisis migratoria, la Selección ha compartido un vídeo en sus redes sociales para anunciar la nueva convocatoria de Luis de la Fuente:
La convocatoria completa de Luis de la Fuente
Porteros
- Unai Simón
- David Raya
- Josep Martínez
Defensas
- Laporte
- Cubarsí
- Marc Pubill
- Dean Huijsen
- Pedro Porro
- Eric García
- Cucurella
- Grimaldo
Centrocampistas
- Rodri
- Fabián
- Pedri
- Mikel Merino
- Zubimendi
- Álex Baena
Delanteros
- Oyarzabal
- Ferran Torres
- Dani Olmo
- Roberto Fernández
- Lamine Yamal
- Víctor Muñoz
- Nico Williams
- Yeremy Pino