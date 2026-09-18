Primera lista de Luis de la Fuente tras el Mundial: Roberto Fernández, Josep Martínez y la vuelta de Huijsen, novedades en España

El seleccionador español Luis de la Fuente ha dado a conocer la primera lista de la selección española después de proclamarse campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una convocatoria marcada por el hueco que deja Marcos Llorente. Dean Huijsen vuelve a una convocatoria después de su buen inicio con el Madrid, mientras que Roberto Fernández (Espanyol) y Josep Martínez (Inter) son las grandes novedades. Gavi no repite al tener un partido de sanción, mientras que Fermín es otra de las caras que regresa a España.

Así, son cuatro los cambios con respecto a la Copa del Mundo: Fermín, Josep Martínez, Huijsen y Roberto entran por Gavi, Llorente, Joan García y Borja Iglesias.

Solo dos meses después de proclamarse campeona del mundo en el MeetLife Stadium de Nueva York, la actividad vuelve a la selección española, que disputará los primeros cuatro partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27. Encuentros que medirán a España ante Inglaterra, a domicilio, Croacia, en casa y fuera, y Chequia, en casa.

Así, con recuerdo para Ceuta por la crisis migratoria, la Selección ha compartido un vídeo en sus redes sociales para anunciar la nueva convocatoria de Luis de la Fuente:

La convocatoria completa de Luis de la Fuente

Porteros

Unai Simón

David Raya

Josep Martínez

Defensas

Laporte

Cubarsí

Marc Pubill

Dean Huijsen

Pedro Porro

Eric García

Cucurella

Grimaldo

Centrocampistas

Rodri

Fabián

Pedri

Mikel Merino

Zubimendi

Álex Baena

Delanteros