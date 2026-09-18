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Primera lista de Luis de la Fuente tras el Mundial: Roberto Fernández, Josep Martínez y la vuelta de Huijsen, novedades en España

Con homenaje a Ceuta, el seleccionador ha dado la primera lista tras el Mundial con Huijsen, Roberto Fernández y Josep Martínez como grandes novedades.

ondacero.es

Madrid |

Luis de la Fuente, seleccionador de España.
Luis de la Fuente, seleccionador de España. | EFE/ Eloy Alonso

El seleccionador español Luis de la Fuente ha dado a conocer la primera lista de la selección española después de proclamarse campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una convocatoria marcada por el hueco que deja Marcos Llorente. Dean Huijsen vuelve a una convocatoria después de su buen inicio con el Madrid, mientras que Roberto Fernández (Espanyol) y Josep Martínez (Inter) son las grandes novedades. Gavi no repite al tener un partido de sanción, mientras que Fermín es otra de las caras que regresa a España.

Así, son cuatro los cambios con respecto a la Copa del Mundo: Fermín, Josep Martínez, Huijsen y Roberto entran por Gavi, Llorente, Joan García y Borja Iglesias.

Solo dos meses después de proclamarse campeona del mundo en el MeetLife Stadium de Nueva York, la actividad vuelve a la selección española, que disputará los primeros cuatro partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27. Encuentros que medirán a España ante Inglaterra, a domicilio, Croacia, en casa y fuera, y Chequia, en casa.

Así, con recuerdo para Ceuta por la crisis migratoria, la Selección ha compartido un vídeo en sus redes sociales para anunciar la nueva convocatoria de Luis de la Fuente:

La convocatoria completa de Luis de la Fuente

Porteros

  • Unai Simón
  • David Raya
  • Josep Martínez

Defensas

  • Laporte
  • Cubarsí
  • Marc Pubill
  • Dean Huijsen
  • Pedro Porro
  • Eric García
  • Cucurella
  • Grimaldo

Centrocampistas

  • Rodri
  • Fabián
  • Pedri
  • Mikel Merino
  • Zubimendi
  • Álex Baena

Delanteros

  • Oyarzabal
  • Ferran Torres
  • Dani Olmo
  • Roberto Fernández
  • Lamine Yamal
  • Víctor Muñoz
  • Nico Williams
  • Yeremy Pino
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