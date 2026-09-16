"¡Sigue la tormenta goleadora!": la narración de Alfredo Martínez a la goleada del Barça ante el Racing

El FC Barcelona se ha impuesto al Racing de Santander por una extensa goleada, 7-2 y mantiene el liderato en LaLiga. Los de Hansi Flick inauguraron pronto el marcador, gracias al doblete de Cancelo, el hat trick de Raphinha y los goles de Lamine Yamal, Adeyemi y Gabriel Jesús.

Hansi Flick ha presentado un once inicial con cuatro cambios con respecto a la jornada anterior, y no le han salido mal. Por su parte, José Alberto, ha incluido hasta ocho variantes en la alineación.

Cancelo, uno de los cambios en la zaga, ha sido el encargado de inaugurar el marcador con un potente derechazo desde la frontal que se ha colado por la misma escuadra de la portería de Agirrezabala. La clave de la jugada ha estado en el cambio de juego de Lamine Yamal, que dejó solo al portugués en la banda izquierda y no se lo ha pensado dos veces.

El Barça siguió siendo una apisonadora, mientras el Racing intentaba aguantar. De hecho, los culés pudieron anotar el segundo, pero el intento de vaselina de Adeyemi se fue rozando el palo. No tardó en llegar el segundo, tras un derribo dentro del área de Raphinha. El brasileño fue el encargado de transformar el lanzamiento desde los once metros, tras engañar por completo al guardameta vasco.

A pesar de lo cuesta arriba que se había puesto el partido para los cántabros, los de José Alberto no bajaron los brazos y consiguieron recortar distancias. Maguette cazó un balón en el borde del área y, tras deshacerse de dos defensas y favorecido por un rechace, se plantó delante de Joan García, a la que superó con un remate picado.

Sin embargo, poco le duró la alegría al Racing, porque Cancelo volvió a sacar la varita mágica y volvió a armar un disparo desde la frontal del área para poner el tercero del Barça en el marcador. El tiro, o casi misil, rozó ligeramente en Villalibre, lo justo para que Agirrezabala no pudiera hacer nada por pararlo.

Los de Hansi Flick siguieron acorralando a un Racing sin ideas y en la siguiente jugada llegó el cuarto, el segundo en la cuenta particular de Raphinha. Una buena presión de los culés en el medio del campo provocó que montaran una contra rápida y, tras una combinación de pases al primer toque, el cuero le llegó al brasileño, que superó al guardameta con un disparo raso.

Antes del descanso, el conjunto blaugrana pudo marcar el quinto, pero Agirrezabala paró el penalti lanzado por Lamine Yamal. El extremo español quiso resarcirse nada más volver de los vestuarios, pero su disparo se estrelló contra el palo.

El Racing volvía a recortar distancias tras una cantada de Szczesny, que había entrado por Joan García, que se hizo el lío en el área pequeña y Zabiri, el más listo, le robó el balón para mandarlo al fondo de la red. Pero en la jugada siguiente, los cántabros cometieron penalti, el tercero del encuentro, y esta vez Raphinha no falló. Con un lanzamiento calcado al de la primera parte, anotó su hat-trick particular.

La goleada continuó hasta el séptimo gol. A Gabriel Jesús le dio tiempo a estrenarse en su cuenta, tras una jugada de Lamine. Le pasó el balón para dejarle solo ante Agirrezabala y que definiera a la perfección el mano a mano. Y el séptimo lo anotó Lamine Yamal, tras una jugada en solitario de Adeyemi, que se fue de media defensa con un gran regate y le pasó el balón a Lamine para que rematara a placer.