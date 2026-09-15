El Madrid sufre pero se lleva la victoria frente al Elche (2-3): así sonó en Radioestadio

Victoria sufrida del Real Madrid ante el Elche (2-3) en un partido irregular de los de José Mourinho, que comenzaron con dificultades y que acabaron solventando no sin generar dudas antes del derbi madrileño.

Los blancos sumaron una nueva victoria que les coloca como líderes de LaLiga junto al Barcelona, a falta de que los de Hansi Flick disputen su partido correspondiente a la jornada 6 ante el Racing Club.

Partió el conjunto blanco de inicio con cinco cambios respecto a la victoria ante el Rayo, y el equipo logró salir airoso pero dejando malas sensaciones sobre el terreno de juego.

Una primera parte resuelta con solvencia

Comenzó el equipo local imponiendo una presión alta que dificultó la salida del Real Madrid. Los blancos cometieron muchas imprecisiones en los primeros diez minutos de partido fruto del buen trabajo del Elche, que contó con diversas ocasiones para adelantarse en el marcador.

Sin embargo, la pegada del Madrid surtió efecto. Una falta en la frontal del área bastó para que Arda Güler pusiera el 0-1 en el marcador tras un magnífico golpeo que tocó el palo, posteriormente en Dituro, y acabó en el fondo de la red. El Madrid no estaba fino en ataque pero un chispazo del turco acabó adelantando a los merengues, que querían certificar una importante victoria antes de medirse al Atlético de Madrid este fin de semana.

Y sin mucho tiempo de reacción, el Elche encajó el segundo de la noche. El Madrid insistió para ampliar el marcador y lo logró gracias a una buena jugada entre Fede Valverde, Diomande y Mbappé. El uruguayo filtró al espacio para el extremo derecho titular y este, con un gran pase al punto de penalti, dejó solo a Mbappé que remató una buena jugada del equipo de Mourinho.

El francés aumentó así su cuenta particular en liga, dejando siete tantos en lo que va de temporada. Pudieron ser más porque el delantero logró anotar el segundo de la noche con una clase excepcional, pero el colegiado señaló fuera de juego en el comienzo de la jugada.

Sin mucho mas tiempo para la primera parte, el Elche trató de recortar distancias sin éxito y el partido se marchó al descanso.

Una segunda parte envenenada para el Madrid

Tras los primeros 45 minutos, ambos equipos mantuvieron a los 22 protagonistas sobre el césped, algo que no surgió efecto para el equipo ilicitano pero sí para los de Mourinho.

Con la comodidad del marcador, los blancos, -hoy de negro- manejaron el encuentro a su gusto sin dejar de generar peligro sobre la meta de Dituro. Por ello, el equipo de Martin Anselmi decidió introducir piernas frescas al encuentro en busca del primer tanto. Entraron Cepeda y Lemar y se marcharon Aguado y Germán Valera, dos sustituciones muy ofensivas para poner el 1-2.

Y llegó el peligro para el Elche. Los cambios le sentaron bien y empezó a crear peligro sobre la meta de Courtois, aunque sin acierto. Mientras, el conjunto blanco siguió sumando ocasiones de peligro claras, con un Vinicius que se mostró errático durante todo el partido.

A los 70 minutos de partido, llegaron los cambios en el conjunto de Mourinho. El técnico portugués dio entrada a Bellingham y Brahim y sacó a Vinicius y Güler, este último uno de los hombres más destacados del Real Madrid.

Al mismo tiempo, el Elche aprovechó para seguir sumando nuevos jugadores al terreno de juego dando entrada a Rubén Sánchez y Fer Niño ante la falta de gol. Y al final, la insistencia dio sus frutos puesto que los locales lograron recortar distancias gracias a un buen centro de Cepeda que logró rematar Osorio a la perfección.

Así las cosas, el Madrid volvió a ver peligrar un resultado que parecía cómodo al descanso. A falta de 18 minutos para el final, los blancos tenían la misión de mantener los tres puntos, algo que no iba a ser nada sencillo puesto que el Elche estuvo dispuesto a apretar hasta el final.

Gastó su última sustitución Anselmi dando entrada a Josan en el 80 en busca del empate, y las llegadas se siguieron sucediendo sobre el guardameta madridista. El Elche pasó a dominar el juego y la iniciativa, generando serias dudas al Madrid.

Y llegó el empate. El Real Madrid se relajó y en una buena jugada del conjunto ilicitano, Fer Niño, uno de los cambios, colocó el balón pegado al palo derecho para batir a Courtois.

Tras el gol, el Madrid sintió las prisas y realizó dos cambios en busca de la victoria ‘in extremis’. Entraron Endrick y Carlos Espí para tratar de salvar los muebles a Mourinho, y le salió bien

Cuando el árbitro decretó cuatro minutos de añadido, una buena jugada de Mbappé por la izquierda permitió que Carlos Espí, a placer, anotará el 2-3 definitivo. El delantero español volvió a ser determinante en los minutos finales y permitió al equipo llevarse la victoria después de una segunda parte pésima del equipo blanco.

De esta forma, el Real Madrid se llevó los tres puntos de su visita a Elche y mantiene su persecución al F.C. Barcelona, que tendrá que cumplir si quiere seguir siendo líder en solitario.