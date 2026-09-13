"¡Qué final, apoteósico el líder!": la narración de Alfredo Martínez en Radioestadio de la victoria del Barça ante el Levante (2-4)

El Barça saltó al campo golpeando a la primera frente a un Levante que no paró de intentarlo y que le hizo sufrir hasta el final. El conjunto de Hansi Flick tan solo necesitó cuatro minutos para abrir el marcador.

El canterano Xavi Espart adelanta al Barça

El canterano Xavi Espart llegaba pisando fuerte y puso el primero de los culés; así lo narraba Alfredo Martínez en Radioestadio: "¡Gooool del Barcelona! ¡Xavi Espart! Estaba moviendo con calma, con parsimonia, pero con intención. La pelota llegó en la frontal, aparecieron Pedri y Raphinha, tocaron para la irrupción del canterano. Llegó Xavi Espart en la media luna, en la media naranja, golpea y llamando al Barcelona. ¡No falla el líder, incansable, insaciable! ¡Marcó el canterano Xavi Espart para un imparable líder!".

Al golpe inicial intentó sobreponerse el Levante, que a pesar de la desventaja no dejó de hacer un juego valiente del que después vería resultados, pero el Barça continuó haciendo su trabajo y siguió encontrando espacios para encarar el segundo, que llegó en el minuto 19 de partido con un gol de Lamine Yamal. ¡"Gooool del Barcelona! ¡Del líder! ¡De Lamine! (…) Al 18 de juego de la primera parte, no perdona la contra azulgrana. Ferminator en el medio campo, pelota larga para Raphinha, controla y hace una gambeta larga, se escora mucho, toca atrás y a placer; a pura quemarropa Lamine Yamal, a toda marcha, asusta, mete miedo el Barcelona. "¡A todo gol en el Ciutat de València!".

Lamine Yamal amplía la ventaja tras el descanso

Después del descanso, al inicio de la segunda parte, el conjunto de Flick seguía en su línea contra un Levante que no dejaba de pelear ni de apretar los dientes. A los pocos minutos llegaba el segundo de Lamine Yamal: "¡Depredador total! ¡Pichichi!", sentenciaba Alfredo Martínez.

Hasta ese momento, el guion era azulgrana, pero un Levante se topó en el camino de los de Hansi Flick con las cosas bien claras. Rozando el 80, los locales buscaban meterse en el partido con un gol de Iván Romero que dejaba entrever la cuerda floja de la defensa culé: "¡Gol del Levante! ¡Gol de Iván Romero! Jugaba con fuego el Barça en defensa (...) ¡Se quiere meter en el partido el Levante!". Y después, llegaba el segundo: "¡Gol del Levante! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué obra de arte! ¡El Barça está tocado, el campeón es vulnerable, el Levante lo tiene a tiro!".

Adeyemi aparece en el descuento para salvar al Barça

Pero poco les duró la alegría de imaginar una remontada. Karim Adeyemi llegaba en el 90+2 para sacar las castañas del fuego y limitar las opciones de un Levante que luchó con todo hasta el final. Así sonó en Radioestadio el cuarto de los azulgrana: "¡Gooool! ¡Enorme respuesta del campeón! ¡Llega para enfriar el infierno del Ciutat de València! ¡Qué final, apoteósico el líder!".