El Real Madrid se impone al Rayo con goles de Mbappé, Carreras y Bellingham: así sonó en Radioestadio (4-1)

El Real Madrid de José Mourinho ha salido victorioso del partido contra el Rayo Vallecano. 90 minutos en los que ha ido imponiendo su ley en el Santiago Bernabéu desde el inicio, acumulando una ventaja de tres (3-0) al descanso con goles de Kylian Mbappé, Álvaro Carreras y Jude Bellingham.

El conjunto blanco partía con necesidad de reaccionar en estos 90 minutos después de tropezar ante el Betis, lo que ha hecho que esta victoria sea aún más satisfactoria ante un Rayo que intentaba resistir y encontrar espacios para salir al contragolpe.

A partir de ahí, el Real Madrid llegaba al descanso mucho más tranquilo. "El Rayo Vallecano ha estado muy amable y el Real Madrid ha encarrilado el partido en 5 minutos. Hoy es día para que los jugadores que cuentan menos tengan minutos y les ganes para la causa. Vini y Mbappé se lucen con espacios", decía nuestro compañero Miguel Serrano en Radioestadio al terminar la primera parte.

Estos tres goles en un tramo corto habían desactivado buena parte de la resistencia de un Rayo que al volver del descanso encontró la oportunidad de marcar el primero (3-1) gracias a un gol de Sergio Camello en el 51.

En estos segundos 45 minutos los de Mourinho bajaron el nivel, perdiendo parte del control que impusieron durante la primera parte. Fue ya en el tiempo de descuento cuando Mbappé firmó doblete y marcó el cuarto para terminar de sellar la victoria de los locales (4-1).