25 años del 11-S: el atentado que cambió el mundo

Tal día como hoy hace 25 años, se producía uno de los sucesos más relevantes del siglo XXI. Estados Unidos sufrió un ataque terrorista que conmocionó al mundo por la gravedad y las consecuencias catastróficas que tuvo.

El 11 de septiembre de 2001, un comando de terroristas islamistas secuestraron cuatro aviones comerciales que utilizaron para estrellarse contra las torres gemelas y el Pentágono, mientras que el cuarto de los aviones cayó en una zona rural de Pensilvania después de que los pasajeros se enfrentaran a los terroristas.

El atentado marcó una época y sentó un precedente nunca antes visto. Detrás se encontraba el grupo terrorista Al Qaeda, una organización yihadista transnacional fundada a finales de la década de 1980 liderada por Osama bin Laden.

Era la primera vez que Estados Unidos sufría un ataque desde los bombardeos de la Armada Imperial de Japón en Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. El suceso fue retransmitido durante horas, y mostró al mundo como la vida de miles de personas se esfumaba.

El impacto de los tres aviones contra las torres y el Pentágono, así como el siniestro de un cuarto avión secuestrado en Pensilvania dejaron 2.977 muertos. Sin embargo, en los años posteriores se pudieron confirmar 4.600 fallecidos más debido a enfermedades físicas o mentales relacionadas con los atentados.

Los años posteriores al atentado

Tras el ataque terrorista en Nueva York, Estados Unidos comenzó una persecución contra el grupo terrorista con el objetivo de acabar con su actividad de manera fulminante. George W. Bush declaró la guerra contra el terrorismo, lo que derivó en la invasión de Irak en 2003.

Sin embargo, el país norteamericano rompió con los preceptos del Derecho Internacional al poner por delante sus dos declaraciones de principios: proteger a su población y preservar su supremacía como potencia mundial.

Finalmente, Estados Unidos acabó con la vida del líder de Al Qaeda. Fue en 2011 cuando Bin Laden fue abatido en una operación militar en Pakistán. Pese a ello, el fallecimiento del líder terrorista no supuso el fin de las hostilidades.

Y es que según refleja el Proyecto Costes de Guerra de la Universidad estadounidense de Brown, la cifra total de fallecidos por la guerra contra el terrorismo asciende hasta los 4,5 millones de personas.

Un fallo de inteligencia

El ataque terrorista del 11 de septiembre tuvo unas consecuencias que fueron más allá de lo económico y lo social. Y es que el ataque evidenció un fallo clamoroso de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Tanto la CIA como el FBI disponían de información que, de haberse compartido adecuadamente, podría haber evitado lo sucedido. El informe posterior de la Comisión del 11-S atribuyó la responsabilidad al gobierno estadounidense, señalando "fallos de imaginación, política, capacidades y gestión".

El informe concluyó que la CIA y el FBI no evaluaron correctamente la información de inteligencia, no la compartieron entre sí y no tomaron medidas suficientes para frustrar el complot.

25 años de un ataque a la integridad de occidente

Hoy, 25 de septiembre de 2025, se celebran los 25 años de un hecho catastrófico. Un suceso que marcó la vida de millones de personas y que introdujo un nuevo problema real en la sociedad: el terrorismo islámico.

A día de hoy, cada 11 de septiembre se recuerda aquel momento fatídico y se realiza un homenaje a todas las víctimas del ataque. El rey Felipe VI asistirá este viernes en la Base Naval de Rota a los actos de conmemoración del 25 aniversario.

El acto tendrá lugar a las 11:00 horas y en el acto, militares españoles y estadounidenses rendirán un homenaje a las víctimas. La Base Naval de Rota conmemora tradicionalmente el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 mediante actos solemnes de homenaje organizados de forma conjunta por el personal militar de la Armada Española y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destinadas en la zona.