Marta García Aller repasa las reacciones a los informes desclasificados sobre Ceuta: "La versión oficial no convence a nadie en el Parlamento"

Déjame que te cuente las reacciones a los informes del Centro Nacional de Inteligencia desclasificados ayer por el Gobierno y que no han hecho sino generar todavía más dudas sobre su versión. Lejos de zanjar a su favor la guerra de versiones, la desclasificación de los papeles del CNI ha creado más críticas todavía a la gestión del Gobierno.

Los documentos publicados por Moncloa, y que se pueden consultar en la web de la Moncloa, desacreditan la versión dada por Moncloa. El CNI avisó a la Delegación de Gobierno (que como su propio nombre indica es parte del Gobierno) y avisó también a Marruecos.

Hoy la ministra de Defensa Margarita Robles ha vuelto a defender la labor del CNI, pero se ha alineado con el presidente Sánchez y el resto del Gobierno al insistir en que la magnitud de lo ocurrido no era previsible. Sin embargo, salvo al Gobierno, la versión oficial no convence a nadie más en el Parlamento.

Salvo al Gobierno, la versión oficial no convence a nadie más en el Parlamento

Al Gobierno le ha pillado por sorpresa la reacción prácticamente unánime a lo que dicen los papeles que decidió desclasificar. Las críticas están siendo cada vez más claras en el propio PSOE también.

Le decía Emiliano García Page a Rafa Latorre esta mañana en Más de Uno que la "clave" es preguntarse "si se hizo algo, poco, mucho o no se hizo nada". Pero parece tener clara la respuesta el presidente de Castilla-La Mancha, porque a continuación añadía que "en las facultades de Ciencias Políticas se estudiará como exactamente el ejemplo de lo que no hay que hacer, de cómo no abordar una crisis".

Tras conocer los informes previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que desclasificó el Gobierno, el Gobierno se está quedando cada vez más solo en su versión. Porque la idea de que el aviso tenía que haber llegado en un sobre lacrado en vez de por WhatsApp no termina de convencer.

Insiste el Gobierno en que es un problema de magnitud. Y lo es. El Gobierno no calculó la magnitud de las llegadas que estaban preparándose en Marruecos para saltar a Ceuta, no calibró la relevancia de los WhatsApps que el CNI mandó a la Delegación de Gobierno, ni calculó tampoco el error de la tardanza en la gestión.

Ni la tardanza en pedir disculpas a los ceutíes y ocuparse de las miles de personas, muchas menores de edad, que siguen sin atención. Y el último problema de magnitud, tal vez el más desconcertante de todos: subestimar la importancia que tenían los papeles que acaban de desclasificar, el lío que iba a montarse. Eso sí que es un error de cálculo, otro.

El lío que iba a montarse. Eso sí que es un error de cálculo, otro

Tiempo tenemos esta tarde en La Brújula para hablar de mucho más que de política, hablaremos de economía y de cómo nos va a afectar esa subida de tipos que ha anunciado hoy el BCE, de cómo se está calentando la Diada, de la que está liando Donald Trump en Dallas… Y de menopausia. Hablaremos de menopausia con la farmacéutica Marian García, Boticaria García, que viene en seguida a contarnos qué podemos hacer para prepararnos mejor para esos cambios hormonales.

El Supremo considera que la Ley de Nietos puede tener efectos electorales

Pero antes déjame que te cuente las novedades que llegan del Supremo en la apertura del año judicial. Porque el Tribunal Supremo cree que existe un peligro fundado y serio de que el voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática genere "un peligro" para "la objetividad y transparencia del proceso electoral" deseado por los españoles que ya están inscritos en el censo electoral.

El alto tribunal deja en el aire el derecho a voto de más de casi dos millones y medio de personas que habían pedido acogerse a la ley de nietos. Es decir, de los que han pedido la nacionalidad por ser hijos o nietos de españoles que abandonaron España a raíz de la guerra civil y la represión franquista, en concreto, entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Lo que argumenta el Supremo es que esos nuevos nacionalizados, que todavía no sabemos cuántos van a ser, podría suponer "un incremento extraordinario" del Censo Electoral.

Perelló carga contra las críticas a la Justicia

No acaba aquí la actualidad judicial del día. Porque hoy la presidenta del Tribunal Supremo y el CGPJ, Isabel Perelló, ha tenido palabras muy duras en su discurso ante el rey y el ministro Félix Bolaños en la apertura del año judicial. La presidenta del Supremo ha defendido a los jueces ante la "descalificación pública" y contra las presiones. Isabel Perelló:

Y también hay novedades de la jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio. La jueza ha solicitado una copia de los documentos desclasificados por el Gobierno para continuar su investigación sobre lo sucedido.

Cinco semanas más tarde, después de desclasificar los avisos que recibió el Gobierno, el Gobierno sigue reiterando que no hubo avisos. Otra pregunta: desde cuándo no enterarse de nada exime de responsabilidad. De no haberse enterado de nada es precisamente de lo que se le acusa.