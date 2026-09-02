Marta García Aller, sobre el informe policial que señala a Marruecos: "Si la mejor defensa de Marlaska es que no se enteró de nada, es que no tiene defensa"

Déjame que te cuente la de gente de este Gobierno ha repetido que no había indicios, ni informes, ni pruebas de que Marruecos estaba detrás del asalto a la frontera de Ceuta. Lo dijo Marlaska, lo dijo Albares, lo dijo Bolaños. Y Elma Saiz, la portavoz, ayer mismo insistió en ello en Moncloa.

Pues el informe de la policía que publicó anoche El Español pone patas arriba esa estrategia del Gobierno de considerar a Marruecos un socio leal.

El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) apunta a que los gendarmes marroquíes no solo fueron permisivos con los migrantes, sino que participaron en la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Guiando incluso a través del agua a las miles de personas que cruzaron a nado.

Anoche dio la exclusiva El Español y de madrugada, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, escribió una carta al director general de la Policía para que le diera las explicaciones oportunas. Hoy el director de la policía ha respondido al ministro que, según él, el informe no atribuye a Marruecos "la planificación o ejecución de esa crisis".

Si la mejor defensa del ministro del Interior es que no se enteró de nada es que el ministro no tiene defensa. El ministro encargado de controlar las fronteras no es capaz de controlar su propio ministerio. Y mientras crece la sensación de descontrol (y de falta de comprensión lectora), las calles de se están llenando de manifestantes que piden soluciones para Ceuta.

Así están las calles el Día de Ceuta, en Moncloa lo deben de estar celebrando reescribiendo a toda prisa el discurso que dará mañana el presidente del Gobierno.