"Sus rilas", qué significa la enigmática respuesta del delegado del Gobierno en Ceuta ante el aviso explícito del CNI

"Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea de la difusión", escribía el CNI apuntando a un llamamiento en redes sociales para asalto por valla y mar a Ceuta. "Sus rilas", fue el enigmático mensaje de la Delegación de Gobierno.

Este intercambio de mensajes pertenece a la documentación desclasificada por el Gobierno donde se recogen los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre una posible entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio a la Delegación del Gobierno.

La expresión "sus rilas", tan extraña como poco conocida, resulta difícil de descifrar para cualquier ciudadano. Y es que se trata de un término peculiar poco utilizado.

Qué significa la expresión "sus rilas"

El CNI trató de avisar a la Delegación del Gobierno de la posible entrada de migrantes a Ceuta. A través de diversos mensajes, el servicio de inteligencia español alertó también a la Guardia Civil del intento de entrada durante la Fiesta del Trono, asegurando que aprovecharían que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "estarían liados".

A todos esos avisos, Delegación del Gobierno respondió con un escueto mensaje: "Sus rilas". Se trata de un término que, según han apuntado diversas fuentes consultadas por esta casa, se utilizaba hace muchos años y que viene a mezclar entre sorpresa y rechazo. De esta forma, la expresión podría asimilarse a la actualidad con "la madre que me parió", mucho más extendida en la sociedad.

Tras el intercambio de mensajes, por la noche, pasadas las 21:30 horas, se registró una llamada de 11 minutos entre la Delegación y el CNI.

El CNI también alertó a Marruecos

La documentación desclasificada muestra como la información no solo se propagó a nivel nacional, sino que también alcanzó a los servicios marroquíes, alertando así de una posible crisis.

El CNI remitió el día 29 su nota táctica a la DGST y la DGED marroquíes. De esta forma, tanto los responsables españoles sobre el terreno como los servicios de inteligencia de Marruecos recibieron información previa sobre el riesgo de que se produjera un intento de entrada al día siguiente.

Los mensajes y la nota forman parte de los 40 documentos cuya desclasificación fue aprobada por el Consejo de Ministros y que Moncloa ha hecho públicos este pasado miércoles. La documentación permite reconstruir ahora las advertencias que manejaban los organismos de seguridad en las horas inmediatamente anteriores a la crisis de Ceuta.