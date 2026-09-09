El delegado del Gobierno en Ceuta asegura que desconocía las alertas del CNI y apunta a comunicaciones informales: "Yo no lo sabía"

El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha asegurado que no tuvo conocimiento de las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la convocatoria en redes sociales para entrar de forma masiva en la ciudad autónoma a finales de julio y que se trató de un "intercambio de comunicación informal" con un miembro de su gabinete.

Según se recoge en los documentos sobre la crisis migratoria desclasificados por Moncloa este miércoles, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes.

Pérez Triano niega conocer las alertas del CNI

Las declaraciones del delegado Pérez Triano se producen horas después de la desclasificación, asgurando que "no tenía conocimiento de esa conversación con el CNI. Yo no lo sabía". El mandatario critica además que "es muy fácil sacar de contexto los mensajes" que aparecen en el informe: "No es nada más que un intercambio de comunicación informal (...) No podemos olvidar que ya estábamos en una situación de enorme presión migratoria fronteriza con cientos de entradas a diario".

Preguntado por el papel de la Delegación de Gobierno, Pérez Triano ha descartado dimitir y ha argumentado que el CNI debe transmitir información de ese nivel al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "no a un delegado de Gobierno".

El CNI dice que no anticipó la magnitud de la entrada

Precisamente, fuentes del CNI han trasladado en la tarde de este miércoles que aunque trasladó información, "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo" al ser un "fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha". Las mismas fuentes aclaran que el CNI no ha realizado ninguna valoración o comentario sobre la desclasificación, ya que ha mantenido desde el primer momento el deber de secreto.

Los mensajes que alertaban de un "asalto" a Ceuta

Entre los documentos desclasificados hay una nota informativa, de apenas dos páginas y enviada a las 18:26 horas del día 29, que recoge algunos de los mensajes que figuran en grupos de WhatsApp y Facebook, de los que concluye la existencia "de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".

Destaca la existencia de un grupo de WhatsApp con el nombre de 'Asalto a la valla de Ceuta', que "estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta" el jueves 30 de julio; un grupo de Facebook con el nombre 'Ceuta Fnideq' con más de 160.000 miembros y otro con el nombre de 'Hraga Ceuta' con más de 22.000 miembros.

En otro documento se desvelan las conversaciones por WhatsApp del CNI con la Delegación del Gobierno en Ceuta ese mismo día, el 29 de julio, a las 13:52 horas, cuando le informa de que en redes sociales se está haciendo un llamamiento para un asalto a la ciudad autónoma por la valla y por mar el día siguiente, a las 20:00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono, y que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos "estarán liados".