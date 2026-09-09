Albares niega que hubiera documentos que alertaran de la entrada masiva en Ceuta: "No me consta que hubiera ningún informe"

José Manuel Albares niega que hubiera ningún informe previo que alertase de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio pese al contenido de diversos documentos sobre la crisis migratoria publicados por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Regoyos, asegura que "no le consta al ministro de Exteriores y que no le cambia nada la versión de que el CNI alertase el día previo que había grupos organizados que pretendían hacer entrar a nado a 180.000 personas a Ceuta". Estas han sido las palabras del ministro: "A mí no me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió".

No me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió

Estas declaraciones resultan muy diferentes del contenido de los informes publicados por el Gobierno, que evidencian avisos sobre el riesgo de entrada masiva a la ciudad de Ceuta de cara al 30 de julio de 2026, día en el que finalmente se produjo el episodio.

El CNI avisó del riesgo

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según consta en uno de los documentos desclasificados, alertó el 29 de julio tanto a la Delegación del Gobierno como a la Guardia Civil de que se estaba preparando un intento de entrada a nado y a través de la valla para el día 30.

Entre la documentación figura una nota de carácter táctico enviada el 29 de julio a través de un canal de alerta temprana a tres destinatarios: Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación del Gobierno en Ceuta. La información advertía de la preparación de un intento de entrada para el día siguiente.

La misma nota fue remitida ese 29 de julio a los servicios de inteligencia de Marruecos. En concreto, la recibieron tanto la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), encargada de la inteligencia interior, como la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí.

Los documentos revelan además que las alertas no se limitaron a los canales oficiales. Las conversaciones de WhatsApp incorporadas a la documentación muestran que el CNI trasladó directamente la información a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil horas antes de que comenzara la crisis.