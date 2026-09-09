Del "perfil moderado" de Rubén Amón a la "tendencia a la derecha" de Marta García Aller: los periodistas que aparecen en el informe de Interior

Fernando Grande-Marlaska vuelve a estar en el centro de las miradas de la esfera pública después de conocerse que el Ministerio del Interior, departamento que dirige, elaboró un informe clasificando a 280 periodistas que trabajan en los medios de comunicación según su ideología política y su apoyo al Ejecutivo.

El documento, que data de febrero de 2024 y que ha sido publicado por El Confidencial, consta de 54 páginas donde se trata la adscripción política de cada uno de los nombres reflejados, entre los que se encuentran diversos periodistas de esta casa.

Tras hacerse público, el ministro admitió la existencia de dicho dosier y le restó importancia. "No tiene mayores implicaciones, es un dosier de trabajo", explicó en el día de ayer. Según han explicado fuentes del ministerio, el informe fue elaborado por la Oficina de Comunicación de Interior con una finalidad "consultiva", negando que tuviera como objetivo establecer cualquier tipo de censura.

Además, después de que lo hiciera el ministerio en el día de ayer, Marlaska ha vuelto a pedir perdón este miércoles por el informe de su departamento, señalando que no se trata de una "lista negra". "No va con nosotros ninguna lista negra. No conozco lista negra donde se incorpore al conjunto de personas relacionadas directa o indirectamente con lo que es el trabajo en Interior", ha defendido.

No obstante, el tema ha generado una gran polémica al no ser la primera vez que desde el Gobierno se crean informes de este tipo. Y es que dentro del reporte aparecen figuras muy relevantes del periodismo político.

De Rubén Amón a Marta García Aller

El dosier creador por Interior contiene hasta 26 perfiles pertenecientes a Onda Cero. Cada uno de ellos refleja la supuesta ideología que siguen y el nivel de crítica que realizan sobre el Gobierno.

La primera figura que aparece en la lista es la de Rubén Amón. El tertuliano de Más de Uno aparece en el informe con una descripción de los medios en los que colabora, y se añade un comentario donde se indica que se trata de un "perfil moderado".

Muy diferente se describe a Antonio Caño, tertuliano ocasional en programas como Más de Uno o La Mirada Crítica. El informe lo describe como reconocido “anti-sanchista” y crítico con determinadas acciones y políticas del Gobierno, como los pactos con independentistas.

Otro de los perfiles que sale a la luz es el de Marta García Aller, actual presentadora de La Brújula. Se la cataloga como "moderada", aunque la descripción añade que cuenta con una mayor tendencia a la derecha.

Más nombres relevantes son los de Ignacio Rodríguez Burgos, Juan de Dios Colmenero, Chapu Apaolaza, Luis Rendueles o Miguel Ondarrieta. A los tres primeros se les atribuye una adscripción de derechas, mientras que Rendueles aparece como "moderado".

Los perfiles más señalados

Aunque cada periodista del informe está clasificado, hay varios nombres que quedan especialmente señalados debido a su ideología contraria al Ejecutivo. Aparecen figuras como Eduardo Inda, Carlos Cuesta, María Claver, Francisco Marhuenda, Malena Contestí o Ketty Garat.

En el caso de Inda y Cuesta, el informe apunta a ambos como "periodistas radicales" que se muestran muy críticos con las acciones del Gobierno. Además, en el caso de Carlos Cuesta, el informe destaca la palabra "desinformación", aludiendo a que sus intervenciones públicas invitan a ello.

Sobre Malena Contestí, Interior clasifica a la abogada y periodista como "extrema derecha" al haber sido diputada de Vox en Baleares. Respecto al resto de perfiles, el informe subraya que tanto Marhuenda, Claver y Garat muestran un perfil consolidado de derechas, siendo muy críticos con las posturas del Gobierno de Pedro Sánchez.