Ketty Garat, sobre el dosier de Interior con información de periodistas: "Es para estar escandalizado, pero no sorprendido"

El dosier del Ministerio del Interior que recoge la ideología de decenas de periodistas en activo ha sido tema de debate este martes en Más de Uno. Tal y como ha recogido El Confidencial, el documento fue elaborado en secreto por colaboradores del ministro Fernando Grande-Marlaska y cuenta con multitud de fichas de los profesionales de la prensa para controlar la adscripción política de cada uno de ellos.

Se trata de un nuevo movimiento que ha generado controversia pero que no sorprende, según ha explicado la periodista Ketty Garat en la tertulia dirigida por Rafa Latorre. Y es que tal y como subraya, este dosier permite "escandalizarse" y no "sorprenderse" puesto que ya se sabía a que se dedicaban los mil asesores de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

"Ya sabíamos que se dedicaban a esto. A campañas de hostigamiento, no sólo de selección de tertulianos por sus afinidades ideológicas, sino de amedrentamiento en ocasiones, incluso de operaciones casi de muerte civil", ha apuntado la periodista.

Esto es algo que lo venimos viendo no desde principios de esta legislatura, sino desde la anterior. Con lo cual, es para estar escandalizado, pero no para estar sorprendido

El caso de Óscar Puente

Este informe, que señala a multitud de periodistas de televisión y radio, no es la primera vez que aparece en la esfera pública. En 2024, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció haber encargado a su equipo la elaboración de un informe que recopilaba columnas de opinión y descalificaciones hacia su persona en los medios de comunicación.

"En el caso de Puente, no se puede poner en un plano de igualdad la reacción de la prensa a sus insultos y a sus señalamientos públicos desde tribunas públicas con la reacción del ministro. Pero es que la tolerancia, la paciencia, incluso el silencio autoimpuesto por la prensa y por los periodistas que recibimos ataques del ministro Puente está a años luz del comportamiento mamporrero por parte del titular de Transporte", ha señalado la periodista.

El hostigamiento a la prensa

Además, Ketty Garat hace referencia no solo al hostigamiento que reciben algunos periodistas según su ideología, sino a la selección desde el Gobierno de los periodistas que pueden viajar en el Falcon o los periodistas que sí tienen oportunidad de preguntar al Ejecutivo.

"Hay un criterio muy sectario a la hora de seleccionar qué periodistas pueden viajar con el Presidente o no cuando corre a cargo de Moncloa. También la selección de quién puede preguntar y quién no en el Palacio de la Moncloa, donde lleva habiendo censura desde el principio de la anterior legislatura, y ya no te digo cómo se ha disparado tras el caso Begoña", ha destacado Garat, haciendo referencia a la campaña de persecución que existe contra medios no afines al Gobierno.