Inquietud ante la vuelta al cole en Ceuta: "Este inicio de curso es mucho peor que el de pandemia"

"Este inicio de curso es mucho peor que el de pandemia", así se ha pronunciado María del Mar Sánchez Hidalgo, profesora del colegio Severo Ochoa de Ceuta en Más de uno donde ha explicado con qué animo comienzan este martes el curso miles de alumnos en la Ciudad Autónoma.

Los ciudadanos de Ceuta conviven desde hace más de un mes con los efectos de la crisis migratoria provocada por la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos que permanecen en sus calles comprometiendo los servicios públicos y la seguridad. La ministra de Educación, Milagros Tolón, preside la apertura del curso escolar en la Ciudad Autónoma en este ambiente de preocupación en el que casi 13.000 alumnos vuelven a las aulas en medio de esta crisis.

Esta situación preocupa especialmente a los padres que, no sólo tienen miedo de que sus hijos jueguen en la calle sino que también han pedido que se refuerce la seguridad en los colegios ante el comienzo del curso.

"Esto de tener que tener la fuerza de seguridad en la calle para que puedan venir los niños al colegio, esto es que quién se lo iba a imaginar?", se preguntaba la profesora Sánchez Hidalgo en Más de uno y reconocía que esta situación no tiene nada que ver con nada de lo que ella ha vivido en sus años de docente ni viviendo en Ceuta.

Cuenta la docente que le consta que hay padres que se van a negar a llevar a sus hijos al centro y que lo único que esperan es que los que vengan se sientan seguros y no noten nada de lo que ocurre el exterior de los colegios, "hemos preparado los colegios como espacios seguros de afecto. Todos lo hemos basado ahora mismo en eso, en en la seguridad y en la felicidad de nuestros niños", señala

Antes veías jugar a niños en los callejones, ahora no ves ninguno

Por su parte, el director de este mismo centro, Enrique Ríos, señala que los niños no sólo no han podido disfrutar del verano, ni han podido jugar en las calles sino que ahora se tienen que enfrentar a esta situación tan anómala en el inicio de curso.

Ríos admite que "sabemos que muchas familias no van a traer a sus hijos a la expectativa de cómo transcurra estos días", pero que desde el centro van a tratar de que sea un día de "máxima normalidad" porque están convencidos de que el colegio es "el mejor y el sitio más seguro que van a disponer"

En cualquier caso entienden que "esos trayectos de viviendas hasta nuestros centros, que normalmente niños pequeñitos, vienen solos, para ellos es inviable" en este contexto.

Tolón se desplaza a Ceuta