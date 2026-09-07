Alcaraz pasa el rodillo y se medirá a Shelton en cuartos

Alcaraz, con su ya habitual camiseta sin mangas, tardó dos horas y 21 minutos para imponerse a Paul y mantenerse invicto contra rivales estadounidenses en los 'grandes'. El murciano disputará este martes su quinto cuarto de final en Flushing Meadows y el decimoquinto en su carrera en los 'majors'. Su rival será Ben Shelton. El ganador de siete 'grandes' va soltándose cada vez tras reaparecer en Nueva York después de cuatro meses de ausencia por un problema de muñeca. Alcaraz se perdió por esa lesión Roland Garros y Wimbledon, pero abrió su 2026 con el título en el Abierto de Australia. Eso, unido a la corona neoyorquina conquistada en 2025, hace que su racha de victorias en los Grand Slam sea de 17.

Se midió con un Paul que le había puesto en apuros al comienzo de su carrera. El estadounidense le había ganado en 2023 en Toronto y rozó la victoria la semana siguiente en Cincinnati, cuando Alcaraz consiguió imponerse camino de la final perdida contra el serbio Novak Djokovic. Esa derrota en Toronto sigue siendo la última sufrida por Alcaraz contra Paul. El murciano supo gestionar el juego variado del estadounidense, que arrancó con fuerza y selló un estelar punto con una derecha pasante que pasó por fuera de la red. Esperó su momento, estuvo sólido con el saque y aprovechó la segunda bola de rotura a disposición, con 5-4 en el marcador, para llevarse el set.

Fue un golpe psicológico para Paul, que no consiguió reaccionar. Lo notó Alcaraz, que empujó para escaparse 4-1 con dos roturas en los primeros dos turnos al saque de su rival. Con orgullo, Paul anuló seis bolas de rotura con el 1-4 en el marcador y extendió el parcial. Aún así, Alcaraz no tuvo apuros para sentenciar la segunda manga 6-3 y dejar encarrilado su triunfo. El doble campeón en Nueva York nunca ha perdido en un 'grande' cuando estuvo arriba dos sets a cero. Este domingo no hubo excepciones. Siguió sólido, rompió el saque de Paul en el tercer juego y no dejó pasar la oportunidad de sentenciar su pase de ronda con otro 6-4. Alcaraz prolongó su racha ante el estadounidense, al que se impuso en los cuatro 'grandes' y también en los Juegos Olímpicos. Se prepara ahora para medirse con Shelton, reciente campeón en Montreal.