Mischa y Alexander Zverev, los hermanos destinados a dominar el tenis mundial

Siempre ha habido grandes parejas de hermanos en la historia del tenis. Venus y Serena Williams, John y Patrick McEnroe, Bob y Mike Bryan... Ahora, otra pareja de hermanos, en este caso alemanes, ha llegado al circuito con ganas de hacer historia.

Alexander Zverev tiene 19 años y, según Rafa Nadal, "es el presente y el futuro del tenis". No tuvo suerte contra el español, se topó con un muro que no todos pueden superar, pero el gigante de casi dos metros (1'98) tiene unas cualidades que no pasan desapercibidas.

Todo el presente y el futuro para ellos

Ahora mismo, está en el puesto 24 del mundo, compaginando su carrera con la de modelo de 'Abercrombie and Fitch'. Sin embargo, su hermano también está dando guerra en el Open de Australia.

Mischa Zverev, con 29 años, siempre ha estado lastrado por las lesiones, pero ahora, estando entre los 50 mejores jugadores del mundo, quiere que el apellido Zverev llegue lo más lejos posible en el primer Grand Slam del año.

Mischa eliminó al número 1 del mundo, Andy Murray, dando una de las sorpresas del torneo. A la sombra de su hermano pequeño, aseguró que le ayudó ver "la sonrisa" de su madre, que "no se la quita" durante todo el torneo.

Padres con pasado tenístico

Los padres de los dos tenistas, Irena y Alexander Zverev Sr., emigraron desde Rusia hasta Hamburgo. Ambos fueron jugadores de tenis, incluso la abuela de los Zverev, y el padre es ahora el entrenador de su hijo Alexander.

Ahora, viven en la cresta de la ola, disfrutando del momento que viven. Alexander tiene todo el futuro por delante y todo el potencial para comerse el circuito ATP, Mischa vive el momento más dulce de su carrera fijándose en su pequeño hermano. Los Zverev son la pareja de moda del tenis.