Monólogo de Latorre: "El terremoto del partido ultra ha sacudido Alemania y hace temblar a Europa"

El terremoto ha ocurrido en Sajonia-Anhalt y ha sacudido Alemania y al sacudir Alemania toda Europa tiembla. El partido ultra de la AFD ha arrasado en las elecciones de este land germano del Este de Alemania. Ni Alemania es cualquier otra país ni la AFD es una partido nacionalpopulista más.

Entre otras cosas fue excluido del gran grupo de la derecha radical en el Europarlamento y en un país con una democracia militante su ascenso al poder provoca serios conflictos constitucionales. Y también en Europa, por los vínculos, la alianza, los lazos, la servidumbre de Alternativa para Alemania al Kremlin. En cuanto tome posesión el primer ministro de Sajonia conocerá de primera mano información delicada de la seguridad europea que le compartirá el ministro de Interior. Eso preocupa a los socios.

Pero es que el resultado es arrollador. Ulrich Siegmund ha duplicado el apoyo que tenía en Sanjonia-Anhalt el Afd, obtiene casi el 45% de los votos y se queda rozando la mayoría absoluta.

Esta no es una cuestión regional ni siquiera es una cuestión del Este, porque Alternativa para Alemania ya esta consiguiendo traspasar el muro invisible que aún divide a las dos Alemanias. En un principio alternativa para Alemania era el síntoma del fracaso de la reunificacion alemana para conseguir integrar a la parte que estuvo bajo la bota del comunismo.

El crecimiento de la AFD ha sido imparable y se atribuido su principal impulso a la política de acogida de Angela Merkel, que tras la guerra de Siria abrió sus puertas a más de 900mil refugiados y el rechazo fue incrementándose desde entonces.

Ahora es la primera fuerza nacional en los sondeos y cada vez son más voces conservadoras las que desde dentro de la CDU claman que el cordón sanitario fue un error. Porque le ahorró a los ultras el desgaste de la política ordinaria, de la gestión, porque le hurtó cualquier incentivo para moderarse, porque para mantenerlo el centro derecha ha tenido que pactar continuamente con la izquierda y ceder ante ella enajenando a buena parte de su electorado… Igual que Afd ha doblado su anterior resultado en este land, la CDU se ha quedado en la mitad. Por cierto, los socialdemócratas tenían las expectativas tan bajas que se felicitan de no haberse evaporado.

Puede que Merz, el debilitado Merz, deseara íntimamente que una mayoría absoluta de los ultras le ahorrara tener que revisar su posición sobre el cordón sanitario. En cualquier no van a ser los democratacristianos quienes faciliten el gobierno de Sajonia-Anhalt. Hay una fuerza nueva muy exótica de izquierda antiinmigración, marxista y nacionalista, esto que ahora por aquí llaman rojipardos, que va a ser quien rompa el cordón sanitario y permita que Alternativa para Alemania tenga su primera experiencia grande de gestión.

En cualquier caso, esta es la tónica en Europa, que está viviendo una revolución en su sistema de partidos. Y en la que la anomalía es España. Hoy cualquier líder del centro derecha, de los partidos liberal-conservadores de siempre, se cambiaría por Feijóo, que aun conserva la hegemonía política de la derecha. Lo harían en Francia, en Alemania, en Italia, en todos lados, en el Reino Unido desde luego.

La vuelta al cole y el informe PISA

Hoy hay noticia formidable, sensacional, en todas las casas donde hay niños y es que esta semana vuelven al cole. Bueno para todos. Nos decía nuestro Jiménez Torres a las 6 de la mañana que la vuelta al cole pronto se verá empañado con un nuevo revolcón del informe PISA que demostrará una vez más que uno de los problemas más graves y duraderos e inatendidos de España es el nivel de la enseñanza obligatoria. El PISA mostrará otra cosa y es el fiasco de la consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña que después de hacer trampas con la reduciendo muestra de alumnos evaluados, ha sido excluida del informe y la cosa se ha saldado con algunos cargos cesados pero sin que nadie asumiera la responsabilidad política que el caso.

Ahora que donde es de verdad un desafío la vuelta al cole es en Ceuta, sumida en la anormalidad más absoluta desde hace casi 40 días. 40 días y los padres no sienten la seguridad que les permita hoy celebrar la vuelta al cole de mañana. Mañana empezarán las clases y 40 días después del asalto a la frontera el Gobierno aún no sabe cuántos inmigrantes hay por ahí a la deriva, cuántos están durmiendo entre los matorrales, de dónde son y si podrán devolverlos a sus países. Por cierto, que hace 40 días el Gobierno dijo que todos regresarían, minutos antes de que Óscar Puente tuiteará esa frase imborrable: otra crisis solucionada por Pedro Sánchez.

Hoy este ministro tomará el control del Puerto de Ceuta para instalar allí el campamento donde alojar a los miles de inmigrantes que hoy duermen a la intemperie o en chabolas improvisadas. Se queja de que el Gobierno de Ceuta le pone dificultades después de haber pactado esa solución, el problema es que el ejecutivo de Vivas lo que se teme es que esta no sea una solución temporal sino definitiva y que vayan a tener que acostumbrarse a esto.

Estamos viendo en algunas encuestas el efecto que esta teniendo esta crisis en la salud electoral de Sánchez. Se diría que casi están deseando volver a los grandes escándalos de antaño. Que sienten nostalgia de Ábalos, Cerdán, Leire Díez y Zapatero. Bueno, todo eso también regresa con el comienzo del curso. Hoy por ejemplo declaran ante el juez los directivos de Plus Ultra y parece que van con la voluntad de cooperar con la justicia tal y como hizo el buen Julito Martínez. Es decir, que ofrecerán detalles acerca de la mordida que pudo llevarse Zapatero por mediar en el rescate de la aerolínea quebrada.