Beatriz Parera, sobre el informe de Interior que clasifica a periodistas por ideología: "El interés prioritario es tener un control estrecho de la prensa"

El Confidencial ha publicado este martes un informe secreto del Ministerio del Interior en el que se clasifica a distintos periodistas en función de su ideología política. El ministro lo ha calificado como un "documento de trabajo", mientras que las asociaciones de periodistas han denunciado que este tipo de prácticas son propias de regímenes no democráticos.

En este contexto, Marta García Aller ha conversado en La Brújula con Beatriz Parera, periodista de El Confidencial, quien ha valorado el contenido del informe. Para la periodista, "queda más que claro que el interés no era ver qué profesionales se iban a preguntar por la información del Ministerio de Interior", sino "determinar qué se mueve en la televisión y la radio de este país y quiénes están dando su opinión". "El interés prioritario es tener un control estrecho de la prensa", ha sentenciado la periodista.

queda más que claro que el interés no era ver qué profesionales se iban a preguntar por la información del Ministerio de Interior

Parera ha asegurado que todavía desconoce el motivo por el que se elaboró el informe, aunque considera que lleva a "atar cabos" al proceder del mismo Gobierno que ha señalado a varios medios y periodistas por supuestamente pertenecer a la ultraderecha y propagar bulos y para el que también ha trabajado Leire Díez con el objetivo de obstaculizar investigaciones judiciales. "Tenemos que vincularlo todo", ha señalado.

La elaboración del informe coincide con el inicio de las publicaciones que informaban de los casos de corrupción que afectaban a la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este sentido, Parera considera que ese interés por saber "de qué pie cojeamos" es probable que haya aumentado.

Una posible demanda colectiva

Sobre las posibles consecuencias jurídicas, ha asegurado que, según las fuentes que ha consultado, le afirman "que es complicado el trámite penal pero puede tener más camino por la vía contenciosa o la civil", debido a un posible mal uso de recursos públicos, así como por un posible daño al honor o a la protección de datos.

Parera considera que el procedimiento no saldría adelante si no se presenta una denuncia colectiva que, en su opinión, deberían liderar los sindicatos y las asociaciones de periodistas.

La periodista ha señalado que, pese a la maniobra de Interior para dejar fuera de la responsabilidad al ministro, no se ha conseguido. Sin embargo, considera que lo más grave es que hayan dejado ver que no comprendían desde el ministerio por qué debía ser un hecho noticioso ni la gravedad del asunto.