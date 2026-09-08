Marlaska confirma el documento con la orientación política de varios periodistas y le resta importancia: "Es un documento de trabajo"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recocido la existencia de un dosier dentro del Ministerio del Interior en el que se recoge información sobre periodistas de distintos medios y su orientación política, después de que 'El Confidencial' publicara en la mañana del martes un dosier con fichas, fotografías y comentarios sobre profesionales de la información.

Este asunto ha tenido trascendencia durante su visita a Ceuta, Marlaska a preguntas de los medios presentes, pese a reconocer que existe el documento, ha restado importancia al mismo y ha asegurado que su finalidad se limita a conocer qué se dice sobre la actuación de su departamento.

"Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del Ministerio", ha explicado el titular de Interior.

Marlaska ha insistido en que, según la información que le han trasladado, el documento es inofensivo y no persigue ningún otro propósito. "No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad", ha recalcado antes de reiterar que se trata "simplemente" de un "documento de trabajo".

Interior niega "ninguna finalidad espuria"

El ministro ha defendido que se trata de un archivo de carácter "interno" y que carece de "ninguna finalidad espuria o de cualquier circunstancia". Según ha argumentado, el Ministerio del Interior no establece diferencias entre los profesionales de la información en función del medio para el que trabajan o de su orientación.

En este sentido, ha asegurado que Interior no distingue "ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento".

Y, ¿Por qué existe entonces? Marlaska ha explicado que la finalidad de este trabajo es conocer qué se publica y comenta sobre su Ministerio para desarrollar posteriormente la estrategia de comunicación. El objetivo, según el ministro, sería trasladar el mensaje del Ministerio "en la forma que puede ser más correcta en cada momento" y también "más eficaz".

"Es simplemente eso y ninguna otra finalidad", ha insistido Marlaska, que ha defendido además el "respeto absoluto" del Ministerio del Interior a la libertad de expresión y a la libertad de información.

FAPE y APM condenan la clasificación de periodistas

Las explicaciones de Marlaska llegan después de que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hayan expresado su "más enérgica condena" por la elaboración del documento.

Ambas organizaciones consideran "incompatible con el Estado de Derecho" la existencia de una lista que, según denuncian, "clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información" y que habría sido elaborada por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior entre finales de 2023 y 2024.

Según la información publicada por 'El Confidencial', el documento incluye a directores de medios de comunicación, columnistas, tertulianos y redactores, además de responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales como la FAPE, la APM o la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

En el listado también figurarían periodistas que cubren habitualmente la información relacionada con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil.