Bruselas enviará una misión técnica a Ceuta mientras que Vivas exige ayuda económica: "Estamos al borde del colapso"

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha viajado a Bruselas para trasladar a las autoridades la gravedad de la crisis que atraviesa la ciudad autónoma. El líder ceutí ha urgido a la Unión Europea medidas para controlar la frontera así como ayuda económica para atender a la "emergencia humanitaria" y a las obras de infraestructuras para "blindar la frontera". Por su parte, la Unión Europea ha confirmado el envío de una delegación sobre el terreno para evaluar la situación en la ciudad autónoma.

Durante su intervención en el Parlamento, Vivas advirtió que Ceuta, en estos momentos, se encuentra "al borde del colapso" y están en una "olla a presión que puede estallar en cualquier momento" tras estimar, sin una cifra exacta, que en la ciudad permanecen entre 5.000 y 15.000 migrantes. "Marruecos ha utilizado dos veces el control fronterizo y autorizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa", denunció el dirigente ceutí. Vivas exigió, además, un plan con "fechas concretas" para que se pongan a disposición cuantos medios sean necesarios y se "devuelvan los migrantes incluidos los menores no acompañados".

Bruselas enviará una misión técnica

Como respuesta a la tensión que se vive en la ciudad autónoma, funcionarios de la Comisión Europea enviarán una delegación técnica a la ciudad autónoma. Todo ello tras la solicitud de apoyo financiero que formuló el Gobierno de España hace dos semanas para el control de la emergencia humanitaria y las obras de infraestructuras para controlar la frontera.

Es por eso que se organizarán reuniones para analizar la situación sobre el terreno y la emergencia humanitaria, para agilizar este apoyo financiero por parte de la UE.