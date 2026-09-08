La crítica de Alsina a los políticos: "Es entrañable verles diciendo que estamos con Ceuta, pero no acogen ni un mena en su comunidad"

El Hormiguero ha arrancado su nueva temporada por todo lo alto. El programa de Antena 3 se ha alzado como líder absoluto en su nueva edición y como el programa más visto de la televisión, todo ello con dos de las grandes figuras de la radio como invitados, los presentadores del programa Más de Uno de Onda Cero, Carlos Alsina y Rafa Latorre. El espacio nocturno que presenta Pablo Motos se estableció en un 17,9% de cuota de pantalla congregando a casi 2 millones de espectadores durante una 'velada periodística' en la que los comunicadores abordaron, entre otros, el panorama social de Ceuta.

Durante la entrevista, Carlos Alsina fue especialmente duro al abordar la gestión política de la crisis migratoria de Ceuta. El periodista denunció que, durante el conflicto, se ha podido ver la inacción de los miembros del Gobierno. "La realidad es que no se están informando tan bien como dicen; lo calcularon y valoraron mal", ha comentado Alsina sobre la envergadura de la crisis. Además, el periodista destacó el problema que suponía que el Gobierno desacreditase al CNI diciendo -el Ejecutivo- que el Centro de Investigación "no estuvo a la altura".

También, uno de sus 'dardos' fue a las autonomías, sobre las que afirmó que es "entrañable ver a los políticos diciendo que 'estamos con Ceuta', pero les preguntas a cuántos menores pueden acoger en su comunidad y dicen que a ninguno porque tienen un acuerdo con Vox que dice que ni un mena más". "Estar con Ceuta en la lejanía es mucho más fácil", comentó el periodista. En esta línea, el comunicador recordó el marco legal que obliga a tramitar las solicitudes de asilo de los migrantes que lo piden, un hecho por el que lamentó, de nuevo, la inacción del Gobierno incidiendo en que "no se puede echar a la gente porque sí". "Hay que analizar caso por caso", concluyó Alsina.

Latorre avisa de la desestabilización en Ceuta

Por su parte, Rafa Latorre analizó el impacto real y social de esta crisis migratoria sobre la rutina de los ceutíes, un hecho que califica como "un problema informativo gravísimo". Latorre destacó que ha sido un gran reto periodístico para él lograr transmitir la tragedia sin caer en el sensacionalismo, que es de lo que "acusan a los periodistas". Todo ello teniendo en cuenta que el propio Latorre comenzó la temporada del programa de Onda Cero en Ceuta analizando la situación de cerca.

Latorre advirtió que uno de los hechos que más harán visibles la gravedad de la situación para la sociedad ceutí será la presión que vivirán los alumnos en la vuela al cole con el despliegue de cordones de seguridad. "Si la crisis fue provocada por Marruecos para desestabilizar una ciudad española, lo ha conseguido". Además, el periodista concluyó comentando que no se puede decir cuánto tardarán los ceutíes en volver a la normalidad porque, para empezar, no hay una cifra exacta de los migrantes que han cruzado la frontera.